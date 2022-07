Com a reabertura do 1982 Bar, a Churchill’s anunciou o lançamento da série “Lodge Pops”, que combina música e pop-ups de comida inovadores no 1982 Bar. Uma vez por mês, a marca vai convidar amigos, incluindo alguns dos chefs mais entusiasmantes da cidade, numa colaboração com os seus vinhos que certamente trará um sabor diferente ao jardim.

O menu em prova a 2 de julho inclui entradas como pimentos grelhados com queijo de cabra, Tzatziki e húmus, pratos tradicionais como Shashlik e Asjapsandali, e, para terminar, o aguardado cheesecake basco, os famosos buns de cardamomo e outras surpresas. A música estará a cargo do DJ Azar Azar.

O almoço será servido a partir das 13h00 e até a comida acabar. A Churchill’s sugere que os participantes cheguem a tempo de reservar uma mesa de piquenique ou pegar numa toalha, que a empresa disponibiliza, e sentar-se na relva.

Um oásis de jardim nas Caves da marca, situado entre os armazéns e as ruas estreitas do Cais de Gaia, com uma vista desafogada sobre o rio Douro e a cidade do Porto, no 1982 Bar os visitantes podem desfrutar dos vinhos do Porto e Douro da Churchill’s ou experimentar cocktails de autor com vinho do Porto.

Os próximos “Lodge Pops” terão lugar a 23 de julho e 17 de setembro no 1982 Bar da Churchill’s com um alinhamento criativo semelhante.

Para o dia 17 de setembro está já confirmado o regresso da artista visual e ilustradora Kruella D’Enfer, que em 2021 trouxe uma explosão de cor ao 1982 Bar numa intervenção artística para celebrar os 40 anos da Churchill’s. Em setembro, a artista volta como DJ.

O cartaz dos próximos “Lodge Pops” será partilhado no Instagram e Facebook da Churchill’s – é só seguir a marca e estar atento.