Os sábados são dias de espetáculos no palco do Casino Espinho, enquanto à mesa desfilam saborosos jantares. “E tudo o morto levou” é uma comédia teatral protagonizada por Marina Mota, que estará disponível no dia 15. Já no dia 22, é a vez de Fernando Mendes subir ao palco, com “Insónia”, num espetáculo onde se brinca com coisas sérias. Por fim, no dia 29, Carlos Cunha e Erika Mota entram em cena com a comédia “Ai a minha filha”.

O Teatro de Revista continuará em fevereiro com os espetáculos “Boeing Boeing” e ”Ding Dong”, nos dias 5 e 12, respetivamente.

Todas as quartas-feiras de janeiro, o Casino Espinho irá trazer um destaque regional para o jantar, passando pelo Algarve, Chaves e Espinho. Todos os jantares serão acompanhados por música ao vivo.

Entre segunda e sexta-feira, das 14h00 às 17h00, durante todo o mês, o Joker Bar vai celebrar o Festival da Francesinha com cerveja e café. Já no Bingo e nos restantes Bares do Casino o menu de janeiro inclui a Bifana no pão com cerveja de pressão.

Os jantares espetáculo orçam os 40 euros por pessoa, assim como os jantares à quarta. As reservas podem ser feitas no site do Casino Espinho.