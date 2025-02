Cristina Ferreira mostrou-se particularmente tocada com um gesto de um admirador que trabalha num restaurante próximo do seu escritório, conforme a própria apresentadora partilhou com os seguidores nas redes sociais.

"O senhor António trabalha no restaurante ao lado do escritório. Hoje veio dar-me um arroz doce porque diz que ando a trabalhar muito. 'A menina também precisa de descansar'. Tornou o meu dia tão especial", fez saber nas stories da rede social nas quais posou com a pessoa em questão.

Ora veja:



© Instagram - Cristina Ferreira

