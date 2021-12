Para a festa de fim de ano, o restaurante Dahlia apresenta uma carta com seis pratos para saborear junto dos amigos ou da família. Consomé Dahlia, Ragù de camarão com bolinho de feijão, Ravioli de batata-doce fumada e chipotle, Peixe da lota com arroz de cogumelos selvagens, Borrego assado e uma seleção de acompanhamentos e Bolo de figo com xarope de medronho são as propostas do restaurante para a noite de 31 de dezembro. Todos os pratos do menu têm opção vegan, e podem ser acompanhados por vinhos naturais e cocktails, disponíveis na carta de bebidas.

“Para a noite da véspera de Ano Novo quisemos apresentar um menu especial, com produtos locais e frescos, em combinações que achamos que vão surpreender. Preparámos um menu de seis pratos para que todos possam provar vários sabores e criações dos nossos chefes. 2021 marcou o ano do nascimento do Dahlia, estamos muito otimistas com o que vamos apresentar aos nossos clientes em 2022, a começar já por esta noite especial”, afirma Adam Purnell, gerente do Dahlia.

Dahlia Travessa do Carvalho, nº 13, Lisboa Contactos: tel. 967 950 102; e-mail adam@dahlialisboa.com

O valor por pessoa para a festa de fim de ano no Dahlia é de 60 euros (sem bebidas) ou de 70 euros, caso os clientes queiram um copo de champanhe para acompanhar os pratos do menu. As reservas podem ser feitas através do site do Dahlia.