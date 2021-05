A data, que foi instituída em 2016 por Alberto Pires, organizador do Lisbon Bar Show - o maior evento de bar e hospitalidade à escala nacional -, pretende destacar o setor das bebidas espirituosas e o saber-fazer e trabalho desenvolvido pelos profissionais daquela atividade.

Este aniversário costuma coincidir com a realização do principal evento nacional desta área, o Lisbon Bar Show, cuja edição deste ano continuará suspensa. Para manter a celebração deste dia, este ano será realizado um evento restrito a alguns convidados que contará com a produção de um mojito gigante, com a participação de vários parceiros do Lisbon Bar Show.

Em 2019 o Lisbon Bar Show teve a sua última apresentação pública. Em 2020, tal como este 2021, a mostra foi suspensa devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19. Lisbon Bar Show

“O Lisbon Bar Show regressará em 2022 com muitas novidades e um sector ávido por apresentar os seus novos produtos e as mais recentes criações a nível de cocktails. No próximo dia 18 de maio, vamos celebrar, de uma forma simbólica, o dia Nacional do Cocktail com a produção deste cocktail gigante, que homenageia todos os profissionais do sector de bar em Portugal que têm sido tão penalizados pela pandemia e brindar pela sua rápida recuperação. Será um dia repleto de otimismo”, afirma Alberto Pires.

O Lisbon Bar Show tornou-se numa plataforma de conhecimento e trabalho em rede para quem trabalha e aprecia a boa hospitalidade. Para além das várias palestras e workshops, o evento propõe inúmeras demonstrações de mixologia e provas de cocktails para profissionais da indústria, mas também para os curiosos e apreciadores de bebidas espirituosas, tudo num ambiente muito interativo e animado.