O Fãncy Bar & Lounge (Rua da Assunção, n.º 72) lançou a sua mais recente carta, com um brunch que mistura salgados com doces. Para além da sua Bola de Berlim salgada, o chef Marcus Stoll, autor da nova ementa, ousou com pratos como o Waffle agridoce combinado com peito de frango crocante.

Apesar da aposta na irreverência, também é possível degustar de combinações mais simples como o Pão de abóbora caseiro e sem glúten utilizado nas Tostas de cogumelos e abacate e nas de Salmão marinado.

Nos doces, as Panquecas frescas são servidas com frutos vermelhos e creme de ovos com baunilha. Para quem procura opções mais saudáveis e leves, há a opção do Smoothie cremoso de banana e frutas do bosque com granola caseira, geleia de morango, kumquat e pimenta.

A carta de cocktails de autor do Fãncy, idealizada pelo bartender Alex Camargo, aposta na criatividade tanto nos sabores como nos nomes. A Mary J. Bacon destaca-se pela sua vodka de bacon, e as mimosas pelo sabor do espumante com beterraba, manga ou physalis.

Para os aventureiros, está diariamente disponível, a promoção bottomless mimosas. Por 20 euros, os interessados podem consumir qualquer mimosa, entre as 10h00 e as 16h00, de forma ilimitada,

O espaço está aberto de terça-feira a domingo, a partir das 19h00 e o Brunch disponível de quinta-feira a domingo das 10h30 às 16h00. Entre as 20h00 e as 23h30 será possível encontrar DJ Sets, como Pop, House, e Techno e ainda atuações de um leque variado de artistas.