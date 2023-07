Se é fã de limonada, então o novo sabor de gelado criado pela Santini vai conquistá-lo num piscar de olhos. Limonada-Manjericão é o nome do último lançamento da marca que promete ajudar a combater o calor dentro de quatro paredes.

Feito com fruta fresca e ingredientes naturais, para esta criação em concreto a gelataria decidiu juntar limão e manjerição como forma de homenagear a colaboração que tem com a Uber Eats que comercializa em exclusivo os seus produtos.

“Enquanto parceiros, tentámos criar um sabor inovador e exclusivo, que através da cor fizesse a ligação com a marca UberEats, ao mesmo tempo que apelasse ao verão e fosse sugestivo para esta altura do ano. O sabor Limonada com manjericão é fresco e cremoso, ideal para os dias quentes que se aproximam”, explica Eduardo Santini, Administrador Santini, em comunicado.

Este novo sabor pode ser adquirido, em exclusivo, na plataforma Uber Eats e tem ofertas especiais para os clientes gulosos que quiserem prová-lo: 30% para todos aqueles que fizerem a sua encomenda até ao fim do mês e entrega gratuita durante o mês de agosto em compras superiores a 15€.

Recorde-se que a Santini é uma marca de gelados artesanais que nasceu em 1949 pela mão de Attílio Santini e que atualmente conta com 12 lojas físicas em território nacional.