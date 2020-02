O bar do sapo vermelho, como é também conhecido o Red Frog, recria o ambiente dos bares speakeasy que abriram clandestinamente durante a lei seca que vigorou nas décadas de 1920 e 1930 nos Estados Unidos.

A nova carta, deste bar a dois passos da Avenida da Liberdade, em Lisboa, chega com o mote “The Modern Speakeasy Vol. 3” e apresenta 32 cocktails, seis highballs (com pouco álcool) e quatro mocktails (opções sem álcool), todos inspirados em clássicos da mixologia.

A inspiração não falta a Paulo Gomes e Emanuel Minêz, sócios e barmen do Red Frog, que trabalharam com a sua equipa na nova carta, no laboratório situado no novo projeto da dupla, o Monkey Mash.

Entre outras novas criações, a carta inclui o “Sa\tch

g your modd”, feito à base de Ketel one switching banana, Belsazar Dry, Martini Bitter e aveia tostada (10,50 euros); o “L\th

gs”, Gin Mare, Belsazar Rose, Palomino fino, Za’atar e azeite picante (10,50 euros); o “Alchem\st”, Ocho Blanco, cenoura roxa lacto-fermentada, habanero e coentros (12,50 euros); o “Crème de la crème”, Bombay english estate, acqua di cedro e crème de la crème (11,50 euros), uma reinterpretação de um Collins; o “Weather Sucks”, Kyro Koskue Rye, Pierre Ferrand 1840, miso, alheira de caça e feno (14,50 euros).

Os habitués da casa vão poder continuar a degustar os seus clássicos: o Spiced Rusty Cherry, o American Gangster, o Zeppling Funk Punch e o Bubble B mantêm-se firmes na nova carta.

Red Frog Rua do Salitre, 5a. Lisboa Horário: Aberto das 18h00 às 02h00, sexta e sábado até à 03h00. Encerra ao domingo. Contactos: Tel. 21 583 1120; e-mail info@redfrog.pt Monkey Mash Praça da Alegria, 66b. Lisboa Horário: Aberto das 18h00 às 02h00, sexta e sábado até à 03h00. Encerra ao domingo. Contactos: Tel. 211 364 241; e-mail hello@monkeymash.pt

“Esta nova carta foi inspirada nos clássicos, mas pretende dar-lhes uma nova vida, dotando-os com um toque de modernidade. Pretendemos dar a provar ingredientes que nos ligam às tradições e à cultura do nosso país, sem esquecer a sustentabilidade do meio ambiente”, afirma Paulo Gomes, cofundador do Red Frog.