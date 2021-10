Na sequência de uma fase conturbada na adolescência, relacionada com um distúrbio do comportamento alimentar e, mais tarde, o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, Ana Rita Nunes decidiu mudar de estilo de vida.

Passou a ter uma alimentação mais natural, deixou-se levar por aquilo que o organismo pedia e assim descobriu a alimentação intuitiva.

Em "Nutrir o Corpo com Amor", a autora do blogue Anita Healthy mostra que não é através de dietas restritivas nem do controlo obsessivo do que comemos que atingimos o bem-estar e a saúde. É, sim, através da liberdade de sermos quem realmente somos, da conexão com o nosso corpo por um caminho de amor e da coragem de nos deixarmos levar pela vida.

Qual é a alimentação mais adequada para si? A resposta é simples: a que o fizer sentir-se pleno, saudável e feliz. É esta a visão partilhada por Ana Rita Nunes — coach de nutrição e bem-estar e autora do blogue Anita Healthy —, que agora nos traz um livro cujo pilar é o conceito de alimentação intuitiva.

Não envolvendo controlo de peso, nem dietas ou restrições, a alimentação intuitiva consiste em comer de forma saudável, apreciando tudo, incluindo o processo de confeção, para, no final, alcançar o objetivo principal: um peso adequado e uma mente feliz.

Para o ajudar na descoberta de todo um novo mundo, a autora partilha 70 saborosas receitas sem carne, sem laticínios e sem açúcares refinados, divididas por cinco capítulos: Pequeno-almoço e lanche; Sopas, saladas e acompanhamentos; Entradas e salgados; Comida de conforto e Sobremesas.

"Nutrir o Corpo com Amor" créditos: 20|20 Editora

Promover o bem-estar e a vitalidade, aumentar a autoconfiança, melhorar a imagem corporal, ter mais prazer durante as refeições, ajudar a saúde mental e física, fazendo com que apresente índices de colesterol e triglicéridos inferiores e um índice de massa gorda saudável, são os principais benefícios da alimentação intuitiva.

Ana Rita Nunes criou, em 2015, o blogue Anita Healthy com o objetivo de incentivar e ajudar os outros a adotar uma vida mais saudável. Adepta de uma alimentação intuitiva, em que o primeiro passo é amar o corpo para o nutrir da melhor forma, partilha diariamente receitas, na sua maioria de origem vegetal, sempre a pensar na saúde.

Formada em Matemática Aplicada, foi em 2019 que deu rumo a uma nova vida e frequentou uma formação em Health and Nutrition Coaching. Desde esse momento que é coach de nutrição e bem-estar, criadora de conteúdos e fotógrafa gastronómica.

As primeiras páginas para leitura disponíveis aqui.