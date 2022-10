Essência do Vinho - Lisboa, três dias em grande para visitar e saborear o melhor que a uva nos dá

De 22 e 24 de outubro, o Centro de Congressos da Junqueira, acolhe a iniciativa Essência do Vinho – Lisboa, oportunidade para acompanhar lançamentos exclusivos, provas comentadas, produtores nacionais e estrangeiros Não faltará uma área de vinhos de intervenção mínima e duelos em que o público decide vencedores.

créditos: Revista de Vinhos

Adegga WineMarket regressa a Lisboa com prova e venda de vinhos de topo

O ano de 2022 assinala o regresso da iniciativa Adegga WineMarket, a decorrer em Lisboa a 3 e 4 de dezembro. No ano seguinte, os eventos e provas com a marca Adegga somam 12 iniciativas em todo o país.

créditos: CA Creative/Unsplash

Os sábados de outubro no Algarve reservam serões dedicados a jantares vínicos

Os sábados do mês de outubro estão reservados pelo algarvio The One Restaurante, em Carvoeiro, a jantares vínicos que aliam as propostas gastronómicas daquela unidade com os néctares de produtores vinícolas nacionais.

créditos: Theme Photos/Unsplash

A festa do vinho de talha chega ao Alentejo com o Amphora Wine Day

A 12 de novembro, a Herdade do Rocim acolhe o Amphora Wine Day, iniciativa que reúne, no concelho de Cuba, dezenas de produtores e visitantes à conversa em torno do vinho de talha.

créditos: Herdade do Rocim

Vinhos do Alentejo para saborear em dose dupla com eventos em Gaia e Lisboa

Em Vila Nova de Gaia, pela primeira vez, os produtores alentejanos vão reunir-se a 4 e 5 de novembro no espaço WOW. No mesmo mês, a 18 e 19, os vinhos do Alentejo rumam ao CCB em Lisboa, num evento que já traz tradição.

