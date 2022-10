Após uma interrupção de sensivelmente dois anos, o Adegga regressa com um plano de eventos que compreende o ano de 2022 e o seguinte. Iniciativas que destacarão vinhos de topo, marisco, produtores em ascensão e os profissionais do setor.

A plataforma de vinhos Adegga arranca a nova temporada a 3 e 4 de dezembro com o Adegga WineMarket Lisboa. Nos meses seguintes, os eventos Adegga vão percorrer todo o país, de norte a sul. Ao todo, são 12 as iniciativas agendadas: seis destinadas ao consumidor final e seis para profissionais.

Além dos Adegga WineMarket que retornam também ao Porto e ao Algarve, destaque, em maio, para o Adegga Rising Stars, apenas para pequenos projetos que, como o nome indica, estão em ascensão meteórica no mundo dos vinhos.

Em junho acontecem duas estreias: o Adegga Seafood Festival, onde o marisco vai harmonizar com vinhos selecionados de acordo com a estação do ano, e o Adegga Fine Portugal. Esta iniciativa vai ser dedicada por inteiro aos vinhos de topo produzidos em solo nacional.

A pensar também no sector, os Adegga PRO Business refletem ainda uma aposta adicional da plataforma de vinhos criada em 2007. Serão exclusivos para profissionais e estão previstos acontecer no Porto, em Lisboa e no Algarve duas vezes por ano, na primavera e no outono.