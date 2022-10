Os muros de granito e a vinha em encosta da Quinta de Monforte oferecem uma beleza singular nos Vinhos Verdes. Este mosaico vitícola às portas de Penafiel está na origem de Vinhos Verdes que acrescentam complexidade e estrutura ao típico vinho da região, fresco e aromático.

As novas edições dos vinhos Quinta de Monforte têm uma modernidade que se reflete nos vinhos ali produzidos: a marca do típico Vinho Verde, aromático e leve, está presente, mas não só. Os vinhos da Quinta de Monforte são igualmente minerais, complexos e estruturados, na linha dos vinhos mais sérios que a região tem vindo a valorizar.

“A vinha em encosta e a exposição a sudoeste favorecem um processo de maturação das uvas mais completo e um grande equilíbrio entre álcool e acidez. Aqui conseguimos naturalmente chegar aos 12-13 graus de teor alcoólico, o que nem sempre acontece nos Vinhos Verdes. Estas maturações permitem-nos acrescentar estrutura e complexidade aos vinhos que produzimos”, explica o enólogo do projeto, Francisco Gonçalves. Neste sentido, os vinhos Quinta de Monforte “saem um pouco do registo dos Vinhos Verdes muito frutados e aromáticos”, acrescenta.

Esta frescura mais séria tem origem na vinha nova que o empresário Daniel Rocha plantou na propriedade em 2014.

Instalada em terraços sustentados por muros de granito, uma particularidade pouco comum nos Vinhos Verdes, a vinha (cerca de 40 hectares) beneficiou de uma movimentação profunda dos solos e integração de terra fértil do vale. A par, foi construído um sistema de drenagem em toda a quinta (cerca de 100 hectares) e preservadas zonas de floresta que favorecem a manutenção de habitats diversificados.

Na estrutura da vinha destaca-se a implementação de bardos de videiras com uma altura acima do normal (2 metros) e compasso apertado (1 metro), permitindo a criação de uma parede vegetativa que favorece o aproveitamento do sol e, consequentemente, uvas mais arejadas e com melhores maturações.

Quinta senhorial

A Quinta de Monforte tem registo documentado de 1683, ano de construção da capela que um dos bispos da família proprietária, D. António de S. Dionísio, ali mandou edificar. Ao longo dos séculos, a quinta foi mudando de propriedade, tendo pertencido a algumas famílias ilustres de Portugal.

Com a chegada de Daniel Rocha em 2014, a então denominada Quinta de Naia passa a chamar-se Quinta de Monforte, em homenagem àquele monte forte de granito que o viu crescer e ao seu berço de nascimento, em Paradela de Monforte, Chaves, localidade na qual a família residiu por alguns anos, por razões profissionais do pai.

A quinta inclui uma casa senhorial, onde reside a família de Daniel Rocha, cruzeiro e a referida capela.

Vinhos

Quinta de Monforte Alvarinho 2021

A casta afamada do Minho e de brancos de excelência de Portugal desenvolveu-se muito bem os solos de granito da Quinta de Monforte, proporcionando um vinho Alvarinho de grande leveza, fresco e apelativo. Vinificação de bica aberta, com fermentação a temperatura controlada e estágio em cuba de inox. Apresenta aromas de lima e de toranja com alguma folha de chá verde e mineralidade. Boa estrutura e volume, acidez presente e grande profundidade.

Produzidas 3000 garrafas

PVP: 18 euros

Quinta de Monforte Loureiro 2021

A variedade emblemática dos Vinhos Verdes revela grande equilíbrio neste branco Quinta de Monforte, resultado de uma boa maturação da uva, apesar da acidez típica dos vinhos da região. A essência da casta Loureiro está presente, mas sem exagero, integrando harmoniosamente as componentes aromática e de mineralidade. Prensagem das uvas com engaço e aperto suave, de modo a preservar alguns taninos que ajudam a uma evolução harmoniosa do vinho.

Produzidas 3000 garrafas

PVP: 11 euros

Quinta de Monforte rosé 2021

Rosé muito gastronómico, sério, mineral, seco e com fruta subtil. Produzido a partir de uvas da casta Vinhão, colhidas precocemente, logo no início da vindima. As uvas seguiram para a prensa, engaço incluído e intervenção mínima, sem aperto. Deste modo, obtém-se do retinto da casta Vinhão o rosado suave que personaliza o vinho.

Produzidas 1600 garrafas

PVP: 15 euros

Quinta de Monforte Vinhão tinto 2021

A casta tinta tradicional dos Vinhos Verdes mostra neste Quinta de Monforte uma elegância surpreendente. A excelente maturação das uvas limou a rusticidade típica da casta, resultando um tinto vinhão aromaticamente intenso, mas suave na boca. Pisa a pé em lagar de pedra e estágio em cuba inox.

Produzidas 1000 garrafas

PVP: 15 euros