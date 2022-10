Reconhecido pela ousadia com que opera no universo da mixologia, Ryan Chetiyawardana (apelido que significa “protetor de um templo budista”) é mais conhecido como Mr Lyan. Abriu o primeiro bar, White Lyan, em Londres, em 2013: foi o primeiro cocktail bar no mundo a não usar bens perecíveis, excluindo ainda a inclusão de fruta e gelo nas suas bebidas. Com uma carreira para lá dos 20 anos de experiência, atualmente os seus bares incluem o Seed Library & Lyaness, em Londres, o Super Lyan, em Amsterdão, e o Silver Lyan, em Washington DC.

A 29 de outubro, entre as 15h00 e as 16h30, o barman de origem senegalesa vai orientar uma masterclasse e uma talk, aberta ao público. As reservas, 75 euros por participante, podem ser feitas online, sendo que os bilhetes incluem três cocktails que depois serão servidos no guest shift do Mr. Lyan, um momento de convívio também no 18.68 Cocktail Bar (Largo Barão de Quintela, n.º 12) a decorrer entre as 18h00 e as 2h00.

À prova vão ainda estar quatro cocktails que resultarão da colaboração entre este bartender e a equipa do 18.68 Cocktail bar, bebidas centradas no tema portugalidade. Esta será também uma oportunidade para ficar a par das tendências que marcam e marcarão o universo dos cocktails.

Mr. Lyan começou a carreira enquanto chef, mas encontrou nos cocktails desenhados e servidos ao balcão a derradeira paixão, ao privilegiar o contacto próximo com os clientes. Estudar Belas Artes, na Central Saint Martins, e Biologia e Filosofia, na Universidade de Edimburgo, foi essencial para esta descoberta, passando a olhar para o bar como local perfeito para a criatividade, o entretenimento e a conversa. Além de ter sido considerado o “Melhor Bartender Internacional” em 2015, pelos Spirited Awards, no seu curriculum também ostenta o título “Personalidade da Década”, pela revista “Imbibe”.