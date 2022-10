Numa oferta entre algumas das propostas gastronómicas mais emblemáticas do The One Restaurant e novas sugestões idealizadas para a ocasião e para cada vinho, os jantares vínicos estão agendados a cada sábado do mês de outubro.

Situados no coração do Algarve, os vinhos Barranco Longo dão o mote para o jantar vínico do sábado seguinte, dia 15, com o B.L. Viognier, um monocasta cristalino, delicado e expressivo no aroma a dar as boas-vindas, seguido de um Rosé Espumante que acompanha com uma seleção da Terra ao Mar – Mexilhões com molho virgem, Codorniz, Moreia frita, Chamuças de queijo de cabra e pera com nozes e ainda Ostras com yuzu. Segue-se o Polvo grelhado com Arroz de berbigão em pairing com o B.L. Grande Escolha Branco; o Magret de pato, gnocchi de salsa, molho de chocolate e pimenta acompanha com o B.L Syrah Reserva, um blend encorpado e com notas de chocolate, e para finalizar a refeição e enaltecer a seleção de doces regionais algarvios, apresenta-se o knockout, também chamado de K.O. Late Harvest.

A 22 de outubro é tempo dos vinhos Esporão tomarem o palco, com o Assobio Rosé, proveniente de castas tradicionais do Douro, de vinhas em parcelas com alguma altitude a dar as boas-vindas a este evento e o primeiro ato reservado para a dupla Ameal Loureiro, vinho nascido na sub-região do Lima, e Salada de camarão e abacate com vinagrete de bergamot, seguindo-se o Risotto de beterraba com confit de bacalhau, acompanhado pelo intenso e equilibrado Esporão Colheita Branco, com um corpo elegante e um final vibrante e persistente. De produção biológica de vinhas com maturidade, o Esporão Reserva Tinto entra de seguida em cena acompanhado por Bochechas de porco com puré de aipo e topinambur e para finalizar, é tempo de degustar o Mil folhas de pastel de nata servido com gelado de canela, na companhia de um Tawny Porto Murças 10 Anos.

Chegados ao último fim de semana de outubro, 29 é a data reservada para os Vinhos Dona Maria, da região alentejana, mais precisamente de Estremoz. O Rosé estará pronto e fresco para dar início ao jantar, com a primeira opção de menu a recair no Knodel de tomate e papoila com lascas de bacalhau e rúcula acompanhado pelo D.M. Branco, um vinho aromático, sabor rico a fruta. De seguida, será servido o Risotto de tomate seco com presunto e manjericão em pairing com o D.M. Amantis Branco, viognier fermentado em barrica, muito equilibrado, e a proposta de carne, um Jarret de borrego com polenta branca, será acompanhado pelo D.M. Amantis Tinto, um vinho complexo, rico e muito elegante, com um final bem persistente, um vinho perfeito para acompanhar carnes vermelhas, queijos e assados. Queijos de Nisa, Azeitão e Beira Baixa em companhia do D.M. Tinto, blend com frutos vermelhos no aroma e no paladar, dão por finalizada a refeição.

Cada jantar vínico tem o valor de 60 euros por pessoa, com água, café ou chá incluído. As reservas podem fazer-se pelo telefone 282 351 100 ou e-mail f.meira@tivoli-hotels.com