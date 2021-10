Após meses de provas foi apurado um snack vencedor: amendoim mergulhado em caramelo salgado

De acordo com a Urban Foods, “os Urban Snackers foram muito criativos”. Entre as sugestões enviadas nos últimos meses para a produção de um novo snack, estiveram as “amêndoas com sabor a cebola, revestidas de sabor a tomate e abacate, pipocas com creme de pasteleiro, favas fritas, gomas de fruta, sandes de queijo prensada em formato de snack, sandes de manteiga de amendoim e chocolate, amendoins cobertos de chocolate, foram só alguns dos sonhos partilhados”, adianta a marca, empresa produtora de snacks.

Após recolher todas as propostas, a marca colocou as mais referidas a votação e eis que apresentou um vencedor à venda na loja online: amendoins mergulhados em caramelo salgado.

créditos: Urban Foods

“Os Urban Snackers que participaram nesta iniciativa irão receber o ‘Snack de Sonho’ gratuitamente na sua próxima encomenda na loja online da Urban Foods”, refere a empresa.

Para as fundadoras da Urban Foods, Maria Villas-Boas e Marta Lousada, “ouvir e envolver os nossos clientes no processo de desenvolvimento do produto e da experiência que a marca oferece é sem dúvida a prioridade”.

Presentemente a marca disponibiliza 10 snacks diferentes na loja online, em supermercados como o Pingo Doce, Continente, Auchan e El Corte Inglès e estações de serviço da Galp, Repsol e Cepsa.