Foi a partir da massa de Red Velvet feita pelo cake designer Miguel Peres que a For God’s Bake By Mimi saltou de uma ideia, diretamente para um espaço no Mercado de Campo de Ourique, um atelier em Alcântara e plataformas digitais de entrega ao domicílio.

A resposta positiva que tem acompanhado o bolo aveludado com a coloração vermelha, levou a que a For God’s Bake By Mimi aumentasse o segmento de produtos com esta massa, criando uma linha única de Red Velvet. Para além do bolo, a marca apresenta, neste momento, brownies, cupcakes, o pote de Red Velvet e mini cakes todos com o recheio criado pelo cake designer Miguel Peres. Novos produtos já disponíveis no ponto de venda em Campo de Ourique, Uber Eats e Bolt Food.

créditos: For God’s Bake By Mimi

A marca que “não quer ser mais uma fábrica de bolos” nasceu no dia em que Miguel Peres fez o seu primeiro bolo, precisamente um Red Velvet, uma massa de tom avermelhado que tem origem a partir da reação entre o elemento ácido do bolo, o leitelho e as antocianinas presentes no chocolate e onde o vermelho é mais ou menos intensificado pelos corantes adicionados.

For God’s Bake by Mimi Mercado de Campo de Ourique Rua Coelho da Rocha, nº 104, Lisboa Horário: segunda a domingo das 11h00 às 23h00 Contactos: tel. 913 400 026; e-mail - webakeit@ForGodsBakebyMimi.pt

O sucesso por entre os amigos mais chegados do cake designer levou a que se juntasse a mais três sócios, a Rita Duarte, formada em Marketing e Publicidade, com percurso ligado às áreas dos eventos, a Diana Taveira e o Diogo Dias, com percursos ligados à televisão e empresários com vários negócios a cargo. Juntos fundaram a For God’s Bake by Mimi com a intenção de fazer de cada criação uma peça de arte.