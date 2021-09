Pizza e Donut de Sushi entre as novidades para o outono da FishFish

Tradicionalismos à parte, o sabor ancestral do Pizza Sushi conta com queijo creme, embrulhado com salmão e manga, e com o morango e o cebolinho a “pintarem” de cor cada fatia (9,80 euros a unidade).

Já o Donut Sushi faz-se de arroz, salmão, atum, abacate, açúcar mascavado e sésamo. A dupla custa 9,80 euros.

Para além destas novidades a FishFish Sushi tem o novo Taco Doce (Ayumi) recheado com doce de leite e morangos, e mais opções de salmão braseado em poke e temaki, para aquecer no outono/inverno.

créditos: FishFish Sushi

As novidades podem ser recolhidas nos dois balcões do FishFish Sushi (Lisboa e Oeiras) e ainda através de serviço de take away e serviço de entrega ao domicílio através dos aplicativos BoltFood e UberEats.

Diogo Dias, Diana Taveira, Ricardo Cabrita, César Barbieri são quatro amigos que estão juntos FishFish Sushi, cada um a contribuir com a sua experiência profissional em diferentes áreas de negócio. Diana Taveira e Diogo Dias são apresentadores de televisão. Por seu turno, Ricardo Cabrita e César Barbieri são atualmente empresários de futebol. “Life is like a box of FishFish”, é como a marca se apresenta.

A FishFish Lisboa localiza-se na Rua Pascoal de Melo, nº 66 C, com o telefone 911 111 889 (horário: das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00). Já a FishFish Oeiras tem morada na Avenida Marginal, com o telefone 910 851 443 e o mesmo horário da congénere na capital.