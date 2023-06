Junho é sinónimo de comemoração de Santos Populares. Se começamos com o Santo António, a verdade é que a festa se estende até o final do mês com os arraiais de São Pedro. Com este mote, o InterContinental Cascais – Estoril vai oferecer um programa diferente aos domingos: o Sunday Barbecue. O arranque acontece a 11 de junho, mas vai repetir-se por vários domingos durante o verão. Se o seu plano passa por desfrutar de um espaço junto à praia, esta pode ser uma opção.

A Villa Atlântico, um espaço do icónico hotel, dedicado a eventos, é o local que vai receber esta festa. Com uma decoração colorida e tradicional, o hotel preparou um menu que serve vários tipos de pratos, para todos os gostos.

O buffet conta com uma seleção de pão, uma tábua de queijos e enchidos portugueses e o típico caldo verde com chouriço ibérico. A seleção de fritos portugueses também fará parte desta refeição, assim como saladas de polvo com vinagrete e limão, algarvia, pimentos assados ou de bacalhau e grão-de-bico.

Nos grelhados, sardinhas assadas, lombo de bacalhau na brasa e secretos de porco preto prometem ser estrelas neste menu. Os clientes podem as suas opções até ao grelhador e cozinharem os próprios pratos.

Nas sobremesas, conte com o tradicional arroz-doce, mini cheesecake de baunilha, mini fondant frio de chocolate e fruta laminada.

Para este barbecue é necessária reserva antecipada. O valor, com bebidas e parking incluídos, é de 65€. O primeiro evento acontece entre as 12h30 e as 15h30. Para reservas superiores a seis pessoas, é solicitado um depósito de 50% por pessoa no momento da reserva.