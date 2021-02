Com o novo confinamento a Ás de Copos, empresa de eventos corporativos, sociais e profissionais de bartending, bem como de formação de novos bartenders, transferiu os seus cursos para o online.

Desta forma, a escola de bar leva até à casa de todos os interessados diferentes opções de workshops.

Com o “Workshop Cocktails” são remetidas listas de materiais e matérias-primas. Depois, os participantes na ação, a par dos profissionais da Ás de Copos, preparam cinco cocktails, enquanto aprendem alguns truques do mundo de bar.

Por seu turno, com o “Workshop Food Pairing com Cocktails”, são enviadas listas de materiais e matérias-primas relativos à parte de cozinha e de bar. Munidos de todos os ingredientes, os participantes preparam entrada, prato principal e sobremesa em harmonização com cocktails.

Já com o “Workshop Cocktails” é enviado uma caixa com duas garrafas de cocktails previamente preparados. Na sessão online, a equipa da Ás de Copos desvenda como preparar as melhores bebidas.