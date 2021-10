São cada vez mais as pessoas que procuram ter uma alimentação variada e flexível, com espaço para o consumo dos vários tipos de proteínas. Mas o que é que é essencial? Não abdicar do máximo sabor na hora de desfrutar de uma refeição, nem que este seja um processo complexo, transformado em longas horas a cozinhar. "Tudo isto torna-se cada vez mais simples com as três novas variedades Nobre Vegalia Refeição Quinoa com Vegetais, Caril de Grão e Bolonhesa de Seitan", explica a Nobre em comunicado.

"As três novidades da marca são ideais para os dias mais atarefados, em que o tempo para cozinhar é menor. Em apenas três minutos, aquecendo no fogão ou no micro-ondas, é preparada uma refeição principal saborosa, com 0% carne e sem conservantes. O difícil vai ser escolher! Estas variedades, além das Nobre Vegalia Vegan Bites, são as atuais cinco apostas veganas da marca portuguesa", acrescenta a nota.

"Em constante crescimento, a gama Nobre Vegalia continua a inovar e a apresentar propostas convenientes, contando atualmente com 19 variedades diferentes. Este ano, além das refeições prontas, a marca reforçou o portefólio com o lançamento de Nobre Vegalia Especialidades Vegetarianas Vegwurst em lata e frasco, Especialidade Vegetariana Soja Cocktail, Veganbites de Abóbora & Cenoura e Espinafres, Kale & Brócolos, e Escalope Vegetariano", refere.

Veja as novidades

As novidades Nobre Vegalia encontram-se disponíveis em super e hipermercados.

A Nobre é uma marca portuguesa, com mais de 60 anos de história.

"Reconhecida pela qualidade e inovação dos seus produtos, a Nobre mantém-se fiel aos processos e às receitas que ao longo de seis décadas lhe dão a destacada liderança do mercado de charcutaria em Portugal e, em simultâneo, tem vindo a inovar no desenvolvimento de novas categorias como a de produtos vegetarianos", lê-se no comunicado.

Em 2020 obteve a certificação IFS FOOD, com uma pontuação de 95%, o que reflete a sua excelência na qualidade, segurança alimentar e satisfação dos clientes e consumidores", conclui a nota.