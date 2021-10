No próximo dia 14 de outubro, a Porto Editora faz chegar às livrarias de todo o país o mais recente livro de Jamie Oliver, 7 Ideias.

Usar os mesmos ingredientes é sinónimo de fazer as sempre mesmas receitas? Para Jamie, não tem de ser assim. Elaborado em torno de 18 incontornáveis ingredientes - dos brócolos ao frango, passando pelos cogumelos e pela batata-doce – este livro apresenta mais de 120 sugestões deliciosas e fáceis de fazer.

Saladas, pratos de forno, fake-away (a resposta caseira à tentação da comida rápida) ou massas simples: tudo pensado para expandir o repertório de receitas e equipar o leitor com mais ferramentas para aproveitar da melhor forma o tempo investido a cozinhar.

Este livro (a par com o anterior, VEG, dedicado à cozinha vegetariana) segue a metodologia apresentada em 5 Ingredientes, procurando assegurar o máximo de sabor com o mínimo de esforço, e apresenta 7 ideias para transformar os alimentos mais comuns do dia a dia em estrelas num prato de chef.

Novo livro de Jamie Oliver

Novo livro de Jamie Oliver Título: 7 ideias Autor: Jamie Oliver Tradução: Ana Maria Chaves e Maria da Luz Rodrigues Coordenação de tradução: Ana Maria Chaves Páginas: 320 PVP: 27,50€

Quem é Jamie Oliver?

É um fenómeno global em matéria de alimentação e promoção de campanhas. Com uma carreira de mais de 16 anos na televisão e na edição de livros, Jamie já inspirou milhões de pessoas a gostarem de cozinhar e a comerem alimentos frescos e deliciosos. A obra social que patrocina, a Jamie Oliver Food Foundation, e o Food Revolution Day (Dia Anual da Revolução Alimentar) têm por objetivo melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas em todo o mundo através de uma melhor educação alimentar.

Jamie começou a cozinhar aos 8 anos no pub dos pais, o Cricketers, em Clavering, no Essex. Quando terminou os estudos iniciou uma carreira profissional como chef que o levou até ao River Café, onde foi descoberto por uma empresa produtora de televisão, e assim nasceu The Naked Chef.

Em 2001, Jamie deixou The Naked Chef quando abriu em Londres o restaurante Fifteen, que continua a dar formação a jovens desempregados na área da restauração. Alguns anos mais tarde, liderou um movimento que reivindicava mais qualidade na alimentação das cantinas escolares do Reino Unido e que trouxe grandes mudanças ao sistema alimentar das escolas britânicas. A sua Fundação dirige o restaurante Fifteen e os seus cursos de formação em Londres, com restaurantes homólogos na Cornualha e em Amesterdão, e promove cursos de competências práticas de cozinha através dos centros do Jamie’s Ministry of Food, tanto no Reino Unido como na Austrália. Criou também o Jamie’s Home Cooking Skills, um curso BTEC (Business and Technology Education Council), para as escolas secundárias, e The Kitchen Garden Project, para as escolas primárias, um projeto que torna realidade a magia de cultivar e cozinhar os alimentos.

Jamie colabora no Jamie Magazine, a sua revista de culinária, aparece nos seus canais do YouTube Jamie Oliver’s Food Tube and Drinks Tube, tem 5 apps premiadas, e publicou até à data 24 livros de cozinha que são campeões de vendas; tudo isto, além dos seus programas na televisão. Jamie vive em Londres e no Essex, com Jools, a sua mulher, e com os filhos, Poppy, Daisy, Petal e Buddy.