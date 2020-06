Chegou o verão e com ele a disposição para uma mesa mais solta, ao ar livre e com a diversidade de alimentos que esta estação do ano nos oferece. Pressupostos para um workshop online promovido por Vanessa Andrade, empreendedora que lançou o projeto Green Smiles.

A partir das 14h30 e até às 17h30, Vanessa vai partilhar a sua cozinha tendo como tema “Alimentação Consciente no Verão”. Em destaque, um menu completo, ideal para a estação do ano mais quente. Uma sessão onde não faltará a sopa, o prato principal e a sobremesa, no contexto de uma alimentação consciente e equilibrada.

Previamente à sessão a 27 de junho, que orça os 20,00 euros, os participantes recebem a lista de ingredientes que serão necessários para a elaboração dos pratos. No dia em questão, colocam mãos à obra. Vanessa sublinha que “os participantes podem optar apenas por assistir e tirar dúvidas”.

No decorrer do workshop, “vamos aprender também quais os alimentos a privilegiar nesta estação, para além dos métodos culinários indicados para as temperaturas mais altas. Alimentos como milho, feijão frade, beterraba, rabanetes e a fruta estão em destaque”, refere a promotora da ação que nos deixa uma dica: “o vermelho é a cor da estação!”.

Ao longo do encontro digital serão, ainda, “dadas várias sugestões de refeições com base nas receitas que vamos confecionar, sempre de forma equilibrada e consciente. Sem recurso a alimentos processados, açúcar refinado ou alimentos de origem animal”.

Os interessados no workshop terão de se inscrever através do e-mail hello@greensmiles.pt. Por essa mesma via receberão informação sobre o link a que terão de aceder para interagirem com Vanessa Andrade no dia do evento.