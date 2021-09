Há muito que temos nos caderninhos de cozinha amigos inseparáveis das receitas que compilamos, entre elas, algumas povoadas de memórias familiares. Filipa Gomes, um dos rostos do canal temático 24Kitchen, abriu os seus apontamentos de cozinha para nos oferecer um novo programa com estreia a 20 de setembro, às 15h00 (repetição às 21h00, com emissões diárias). A designação da nova série composta por 30 episódios, incluindo alguns especiais, não deixa margem para dúvidas: “Os Cadernos da Filipa” prometem animar a mesa com dezenas de novas, frescas e divertidas receitas que representam o lado mais pessoal da cozinheira, repleto de memórias para partilhar.

Entre as muitas receitas que Filipa Gomes apresentará, incluem-se PokeBowl, Guacamole, Polenta cremosa com cogumelos, Bacalhau à Brás, Gratinado de espinafres, Fetuccini com camarão, Huevos Rancheros, Ceviche de dourada e maracujá. Para recordar o sucesso do pão que se tornou viral em 2020, Filipa vai ainda recriar o seu “Pãodemia” de três formas diferentes, incluindo uma opção brioche e outra sem glúten.

créditos: 24Kitchen

No primeiro episódio, Filipa Gomes vai fazer receitas para repetir. E de que se trata? De uma Tarte de pera e queijo azul, de um Fetuccini cremoso com camarão e ainda de um Brownie com marshmallows super decadente.

Um programa que não vive só de receitas, com Filipa a apresentar curiosidades e dicas de cozinha e a responder a questões muito práticas: qual o melhor fermento para bolos? Qual a melhor opção para pães? Como se branqueiam legumes? Dúvidas que terão resposta em “Cadernos da Filipa”.

No mesmo canal de televisão Filipa Gomes mantém os seus programas "Prato do Dia" e "Filipa Gomes Cozinha com Twist".

créditos: 24Kitchen

Com um estilo bastante peculiar, que nos transporta para o mundo rockabilly dos anos 50 e para a geração pin up, Filipa Gomes foi a vencedora do casting 24Kitchen.

“Adora cozinhar ao som de blues e Elvis Presley; usa e abusa do batom vermelho e das saias rodadas; uma das suas paixões, para além da cozinha, é andar de bicicleta; e o Jamie Oliver é uma grande inspiração”, lemos na apresentação da cozinheira no site do 24Kitchen.

Com o curso de Marketing e Publicidade e a antiga profissão de copywriter, Filipa começou a cozinhar aos 24 anos, mas toda a sua vida adorou comer e experimentar novos sabores. Tem uma predileção por doces, mas admite que gosta mais da liberdade que tem em cozinhar pratos salgados.

Vinda de uma família de agricultores e sem medo de “deitar mãos à obra”, a Filipa tem preferência por uma culinária mais fresca, saudável e com o uso de produtos biológicos.