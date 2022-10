Abre portas o Festival Nacional de Gastronomia em Santarém. Conheça todas as novidades (e não só)

A 41º edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém apresenta este ano um programa repleto de novidades como banquetes, petiscos, showcookings, harmonizações com produtos representativos de cada região, workshops, street food e animação musica.

Na zona de restauração e gastronomia irão estar em destaque nove banquetes, quatro destes com chefs de restaurantes com Estrela Michelin ou Bib Gourmand que irão realizar-se durante o festival, em que os chefs foram desafiados por Rodrigo Castelo (embaixador da gastronomia de Santarém) a criar um menu com inspiração nas suas regiões de origem, com pairing de vinhos de produtores da mesma região.

Nomes como Diogo Rocha (27 de outubro), Henrique Sá Pessoa (28 de outubro) e João Oliveira (31 de outubro), são os três chefs que se juntam a Rodrigo Castelo (21 de outubro), anfitrião da iniciativa, para protagonizarem estas oportunidades ímpares de degustação. Nestes jantares exclusivos, a harmonização será feita, respetivamente, com vinhos de cada região: do Dão, com a Quinta de Lemos, Vinhos de Lisboa, Vinhos do Algarve, e Vinhos do Tejo. Os outros cinco banquetes serão servidos por cinco restaurantes da cidade: Amassa, Digusto, Kook, 2 Petiscos e Oh! Vargas, que terão oportunidade de dar a conhecer o melhor das suas cozinhas fazendo harmonizações com vinhos cedidos pela CVR Tejo.

Rodrigo Castelo, embaixador da gastronomia de Santarém e uma presença habitual no Festival. Chefs Agency

A área da Garrafeira, dedicada a harmonizações com produtos emblemáticos de cada região, com a curadoria de Rodolfo Tristão, terá um espaço com mesas altas e uma zona própria para a realização de workshops de vinhos. Em área adjacente, em mesa corrida, a cozinha portuguesa dos oito restaurantes participantes no festival, irá “desfilar” para se dar a conhecer. Todos os dias às 18h00, uma mostra com degustação e harmonização dá aos presentes boas ideias das opções que ali existem para uma refeição tipicamente portuguesa.

Não faltará também oportunidade para a realização de showcookings a cargo da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Neste espaço, irá ainda decorrer, no dia 22 de outubro, a assinatura do Protocolo entre a AMPV, a ARVP (Associação das Rotas de Vinho de Portugal), a Federação das Confrarias Gastronómicas e a Federação das Confrarias Báquicas para a organização do Dia da Gastronomia a Património Cultural e Imaterial de Portugal (26 de julho).

No Espaço Confagri - Praça Central da Casa do Campino, além da realização de showcookings, irão decorrer diversas mesas redondas, ao longo do festival, sempre pelas 20h00, com a moderação da Confraria da Água Benta. Irão ser debatidos temas como “Vinhos de Intervenção Mínima? Vinhos Naturais? Vamos saber o que é?” (21 outubro); “Influencers de Vinho: podem ajudar o mundo dos vinhos?” (22 outubro); “Sommeliers, profissão de presente e futuro” (23 outubro); “Castas Brancas que vão brilhar no futuro?” (24 outubro); “Cocktails de Vinho” (25 outubro); “Castas tintas que vão brilhar no futuro?” (26 outubro); “O novo empresário da restauração como tem de agir?” (27 outubro); “Vinhos estrangeiros em Portugal, Positivo ou Negativo” (28 outubro); “Música e Vinho” (29 outubro); “Vinhos Licorosos: um futuro risonho no Tejo” (30 outubro); “Vinhos Rosés: consumo sazonal ou todo o ano?” (31 outubro).

O Espaço Teka irá acolher várias ações de formação “Escola de Bar”, dedicadas a inúmeras temáticas como mixologia, bebidas espirituosas ou destilados, com a curadoria do bartender português Wilson Pires.

A Tenda Repsol será palco de diversas conferências e showcookings, com a consultoria do chef anfitrião deste festival e de Wilson Pires, onde irão participar vários chefs. Ao longo dos 12 dias de festival, irão também decorrer, aqui, alguns concursos com destaque para “4º Concurso Nacional de Gastronomia Tradicional Portuguesa”; “2º Concurso Nacional de Sobremesas Tradicionais Portuguesas”; “5º Concurso Nacional de Leitão Tradicional Português”; “11º Concurso Nacional de Pasteis e Empadas Tradicionais Portugueses”; “4º Concurso Nacional de Entradas e Petiscos Tradicionais Portugueses”; “3º Concurso Nacional de Sopas Tradicionais Portuguesas”; e “3º Concurso Nacional de Frango Assado Tradicional Português”.

As atividades lúdicas estarão igualmente presentes neste evento, com ranchos folclóricos, animações itinerantes, DJs e um concerto com o fadista Rui Tanoeiro e prometem animar os visitantes.

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém terá, assim, nesta edição, a zona de petiscos “Chef Makro” com 24 chefes, a “Praça Confagri” com diversos produtores, mais de cem expositores na “Tenda Repsol”, 40 municípios envolvidos, 32 produtores agroalimentares, 34 doçarias, 15 stands de marcas profissionais, 20 artesãos, oito restaurantes permanentes, 14 regiões de vinhos, quatro banquetes com chefs de restaurantes com Estrelas Michelin ou Bib Gourmand, cinco banquetes de restaurantes de Santarém, e mais de 30 parceiros privados envolvidos. Todas as regiões do país irão estar representadas neste festival, nesta grande celebração da gastronomia nacional, promovida pela Câmara Municipal de Santarém.

Os bilhetes diários encontram-se à venda online na bol e têm um custo de 2,5 euros (gratuito até às 18h00, de segunda a sexta-feira). Podem, ainda, ser adquiridos, na Casa do Campino, no horário disponível da bilheteira, durante o festival.