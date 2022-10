Após um interregno de dois anos provocado pela pandemia, o Mercado de Vinhos do Campo Pequeno regressa a Lisboa para dar palco aos pequenos e médios produtores de vinhos nacionais, dando a conhecer novos projetos, novos vinhos, produtores e enólogos.

Desta forma, de 11 a 13 de novembro, para além da prova e compra das marcas representadas no certame, a nona edição conta com um auditório de acesso gratuito a todos os visitantes, onde decorrerão “Conversas e um copo de Vinho”. Aqui, vários oradores do setor darão a conhecer as histórias por trás dos seus vinhos.

O Mercado de Vinhos conta ainda com a parceria da ACIBEV, que no âmbito da iniciativa Wine in Moderation, apresenta duas ações de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, e alerta para os perigos de conduzir sob o efeito de bebidas alcoólicas. Para além da realização de testes de alcoolemia, os visitantes têm a possibilidade de simular a condução sob o efeito de diferentes taxas de alcoolemia, através de uns óculos.

O bilhete de entrada tem um valor de 5 euros sem copo e de 8 euros com copo.

O certame decorre nos seguintes horários: Sexta-feira (11 de novembro), das 16h00 às 21h00. Sábado (12 de novembro), das 11h00 às 21h00. Domingo (13 de novembro), das 11h00h às 20h00.

O Mercado de Vinhos é uma organização conjunta do Campo Pequeno e da House OF Wines.