De 19 a 31 de outubro, nos três restaurantes Rubro (Avenida, Campo Pequeno e Cascais) os interessados vão poder degustar um menu elaborado exclusivamente com pratos típicos da Extremadura espanhola.

O chef extremenho Pepe Valadés, em parceria com o chef dos restaurantes Rubro, Filipe Quaresma, propõe pratos como Tártaro de figos com queijo Ibores, Quesadilla de carrillera Ibérica com creme de queijo Torta del Casar, Crocante de perdiz escabechada com guacamole, Tomahawk de vitela extremenha, Pincho de cordeiro ou Presa ibérica confitada.

A gastronomia da Extremadura apoia-se numa cozinha tradicional, com muita história, onde está patente a influência dos romanos, árabes ou judeus, assim como o legado da cozinha conventual e, ainda, tem o selo transfronteiriço da proximidade e intercâmbio com Portugal.

Este evento é patrocinado pelos Alimentos de Extremadura e está inserido na programação da III edição do "Experimenta Extremadura".