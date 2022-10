Castanha, cabrito e os cogumelos são os grandes protagonistas do evento a decorrer em Vila Pouca de Aguiar. "O frio outonal e as diversas cores com que esta época nos brinda, tornam ainda mais apelativos estes produtos que podem ser confecionados de diversificadas formas: os vários restaurantes aderentes terão a oportunidade de apresentar ementas só com pratos com estas iguarias”, informa-nos a autarquia local, organizadora do evento a decorrer no Mercado Municipal.

Os workshops com o chef transmontano Duarte Eira são a grande novidade desta XX Mostra Gastronómica. Duarte Eira acompanhará o atelier infantil (“O Cogumelo e a Castanha em Arte”) e os workshops para adultos (“Aprende com a Castanha e Cabrito – Castanhas – Cogumelos”).

“Haverá também oportunidade de visitar o comércio local, deliciar-se com o Pastel de Aguiar, desfrutar de um animadíssimo Magusto e passear pela Feira de Artesanato e Produtos de Outono, tendo a possibilidade de adquirir produtos locais e levar para casa. As atividades são abertas a todos aqueles que estiverem interessados em aprender e participar”, sublinha o município.

A Mostra Gastronómica contará também com muita música e uma exposição relativa ao “Cabrito, Castanhas e Cogumelos”, realizada pelas crianças do Jardim de Infância e 1ºCiclo do concelho de Vila Pouca de Aguiar.