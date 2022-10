Na Adega de Palmela, a experiência que comemora o São Martinho, terá início pelas 16h00 com a visita guiada às instalações daquela cooperativa de produtores. Momento para a marca revelar a sua a história e o processo da produção dos seus vinhos. Visita que termina na Cave das Barricas, com a prova comentada do recente vinho nova colheita 2022 Rosé e do vinho Abafado Pedras Negras. A acompanhar a prova, não vão faltar os produtos regionais como o pão cozido a lenha, o queijo de ovelha e as castanhas assadas.

Recorde-se que a Adega de Palmela conta, atualmente, com cerca de 300 associados e mais de 65 anos de cooperativismo.

As reservas para o magusto de 12 de novembro podem fazer-se pelo e-mail enoturismo@acpalmela.pt ou telefone 969 127 472. O preço do ingresso orça os 25 euros por pessoa.