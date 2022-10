Sob o mote “Tejo Academia”, regressa o ciclo de ações dirigidas aos profissionais do canal HoReCa –restaurantes, wine bares, garrafeiras e demais espaços onde se serve vinho –, com o objetivo de alargar o conhecimento, explorando a ligação dos néctares com a comida. Esta 3.ª edição vai contar com duas sessões: a primeira, no dia 7 de novembro, no restaurante Oh!Vargas, em Santarém; e a segunda, no dia 15 de Novembro, no Hotel Dom Gonçalo, em Fátima.

Os temas a abordar na formação completam o ciclo da vinha ao copo: conhecimento do terroir dos Vinhos do Tejo; como servir um vinho; como elaborar uma carta de vinhos; dicas de confeção, empratamento e harmonização. O objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência diferenciadora e mais enriquecida, através de um serviço de excelência, tanto na gastronomia como na relação com o vinho. No final de cada sessão, há sempre uma prova de Vinhos do Tejo, harmonizações e ainda uma prova teórica.

Para além da prova teórica, que terá lugar no dia das respetivas sessões, haverá ainda uma prova prática, no início de 2023, com data por definir. Estas provas vão aferir quais os restaurantes que mais proveito fizeram da formação através da demonstração dos seus conhecimentos. “Os participantes com maior pontuação vão ter direito a prémios e distinções, que serão divulgados e entregues na ‘Gala Vinhos do Tejo 2023’, no entanto, todos são merecedores de um diploma de participação”, informa a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, organizadora das iniciativas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até ao dia 31 outubro, para o e-mail confraria.enofila.tejo@gmail.com