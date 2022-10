“Os dez primeiros clientes que entrarem em cada uma das 59 lojas d’A Padaria Portuguesa, no dia 16 de outubro, vão receber de oferta dois pães grandes: um Pão Artesanal 100% Trigo (900 gramas) e um Pão Tigre de Curcuma e Beterraba (500 gramas). No total, serão oferecidos 1180 pães a 590 clientes”, informa a marca em comunicado.

Ainda de acordo com A Padaria Portuguesa, “na base destes dois pães, e restante oferta de padaria e pastelaria, estão as farinhas de moleiro moídas em mós de pedra, processo que garante uma melhor conservação dos nutrientes, quando comparado com processos industriais, e mantém todo o sabor, de forma natural”. A marca sublinha que apostou em farinhas de moleiro nacionais Paulino Horta, para conceder maior riqueza e variedade nutricional aos seus produtos.

O Pão Artesanal 100% Trigo é fabricado de forma tradicional, através de um processo de fermentação longa e é produzido com massa-mãe. Já o Pão Tigre de Curcuma e Beterraba é uma edição limitada disponível apenas às sextas, sábados e domingos do mês de outubro. À receita de pão tigre clássica, A Padaria Portuguesa adicionou a Curcuma e a Beterraba.