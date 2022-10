André Cidade, fundador d´O Melhor Croissant da Minha Rua, resume o significado da recente atribuição do selo vegan: “a receita sempre foi vegan, no entanto, não tínhamos ainda a certificação. Preferimos aguardar pelo momento em que conseguimos reunir todos os critérios e adotar todas as medidas necessárias para ser elegível para a certificação”.

Ainda de acordo com informação disponibilizada pelo fundador da marca, “esta encontra-se em processo de adoção de várias medidas que visam reduzir o impacto ambiental. A medida mais visível é a eliminação do plástico em todos os consumíveis. Já os resíduos alimentares são mínimos na operação em loja”. Um plano de ação com vista à sustentabilidade que se estenderá ao ano de 2023.

Recorde-se que a cadeia conta com 20 lojas (18 em Portugal e duas em Espanha): Alcântara, Almada, Alameda, Alto do Lumiar, Azeitão, Avenidas Novas, Alvalade, Barreiro, Carcavelos, Cascais, Guimarães, Laranjeiras, Málaga, Massamá, Mérida, Odivelas, Porto, Sesimbra, Setúbal e Sintra.