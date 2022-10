A chegada do outono traz à natureza a notícia da mudança de tons. A recordar-nos que a nova estação do ano também altera a paleta de alimentos que levamos à mesa, a Maria Croissant vestiu a rigor a sua novidade. Com o mês de outubro, a marca portuguesa nascida em 2020, anuncia um novo sabor, o recheio de caramelo salgado (3,1 euros a unidade).

Este recheio “derrete corações” salienta a equipa da Maria Croissant, marca que conta com lojas no Oeiras Parque, Centro Colombo e Praça de Londres.

O portefólio de sabores da croissanteria inclui, entre outros, croissants com recheio de creme de ovo, doce de abóbora, doce de avelã, creme de chocolate, queijo fresco, tomate e atum.

Croissants que também chegam a casa dos interessados através da Uber Eats e da Glovo.