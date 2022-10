A nova série de entretenimento do Continente, “O Pior Cozinheiro do Mundo”, conta com a presença de vários convidados ao longo das emissões. Os participantes convidados a entrar neste desafio e a competir entre si são Madalena Abecasis, Carolina Carvalho, Carolina Deslandes, Tiago Teotónio Pereira e Jorge Andrade.

“O Pior Cozinheiro do Mundo” conta com quatro episódios de 20 minutos e, em cada um deles, um dos concorrentes é expulso até ser apurado o vencedor. As provas eliminatórias têm como objetivo avaliar os conhecimentos culinários dos participantes, quer pela confeção de pratos, quer pela prova de ingredientes de olhos vendados, para perceber quem consegue acertar no ingrediente, entre outros desafios.

No primeiro episódio, os participantes foram desafiados a confecionar uma salada Caprese e Bacalhau à Brás. No segundo episódio foram desafiados a confecionar um ovo estrelado “perfeito” e, como prato principal, um Bitoque. No terceiro episódio o desafio era cortar carne de porco em cubos de dois centímetros e confecionar, como prato principal, Carne de Porco à Alentejana. Finalmente, no quatro episódio, os concorrentes foram desafiados a cortar coentros e a descascar camarões, tendo sido postos à prova com a confeção de dois pratos, Amêijoas à Bolhão Pato e Açorda de Camarão.

Os episódios do programa ficarão disponíveis semanalmente no canal de Youtube do Continente.