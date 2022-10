De passagem por Lisboa, chef David Costa, único português com estrela Michelin nos EUA, é um dos anfitriões de jantar a quatro mãos

Aberto em 2015, demorou poucos anos a chegar o reconhecimento em forma de Estrela Michelin. O Adega, de David Costa, é um caso de sucesso em San José, na Califórnia. O seu talento junta-se agora ao de Daniel Schlaipfer para uma demonstração única, em Lisboa, numa noite que promete muitas surpresas.

O menu deste jantar exclusivo é composto por seis momentos, numa simbiose entre os dois chefs, que pretende elevar os sabores portugueses e mostrar ao mesmo tempo as influências da cozinha francesa e portuguesa.

Com as identidades bem marcadas, os chefs encontraram uma forma de trabalhar e construir um menu em conjunto. “Eu sugeri as minhas coisas, o Daniel aceitou, e tem-me ajudado imenso”, afirmou o chef David Costa.

O jantar está marcado para as 19h30 no Matiz Lisboa e tem um preço de 150€ por pessoa (bebidas incluídas). A harmonização do jantar está a cargo do sommelier do restaurante.

“Les Dîners é um evento internacional do Sofitel e temos alguns standards de marca que precisamos seguir. É tudo aprovado em Paris. E o David dá as suas ideias e eu encaixo com as minhas. Assim é mais fácil”, explicou o chef Daniel Schlaipfer, que quer contribuir com o que considera ser o ADN Sofitel.

Daniel Schlaipfer, chef executivo do Matiz Lisboa créditos: Divulgação

Será Daniel Schlaipfer a abrir o jantar com um clássico: vieiras marinadas com abacate fumado e caviar oscietra, harmonizadas com champagne Ultra Brut, Laurent-Perrier. Robalo selvagem salteado, com alcachofras grelhadas, percebes e molho com ostras, com o pairing do Grande Reserva Branco 2017, Rozès Douro, e texturas de chocolate São Tomé 62% com sorvete de queijo fresco e geleia de vinho do Porto, acompanhadas por um Porto Rozès Colheita 2001, são as suas sugestões.

Neste jantar vai ser possível desfrutar de alguns dos pratos do Adega, graças às sugestões de David Costa, que serão servidas de forma intercalada com as do chef executivo do Matiz Lisboa. Como entrada, David Costa traz um dos sucessos do Adega: uma salada de bivalves e carabineiro com vinagrete de marisco, que terá pairing de champagne Brut Millésime 2012, Laurent-Perrier. O menu completa-se com uma sopa de couve-flor, com pera confitada e lascas de trufa preta com Terras do Grifo Reserva Branco 2020, Rozès Douro. O prato de carne será wagyu grelhado, morilles recheados com rabo de boi e romanesco assado com pairing de Millésime 2015 Chatêau Phelan Ségur.

“Às vezes faço pratos com uma mensagem que é minha e quando me perguntam eu explico qual o objetivo daquele prato, mas outras vezes a mensagem é só a valorização de um determinado produto”, explicou o chef David Costa, em relação às suas inspirações.

Por ser lado, Daniel Schlaipfer faz um paralelo entre a sua cozinha e o mundo da moda. “A cada 20, 25 anos, voltam as mesmas coisas. Hoje em dia os anos 1990 também voltaram”, exemplifica, concluindo que “para mim a cozinha é a mesma coisa, ao mesmo tempo que temos de garantir uma qualidade alta, com fornecedores de confiança”.

Também hoje é inaugurada a exposição “When Fashion becomes Art, prêt-art-porter”, por Stephane Koerwyn, que alia a moda a esculturas metálicas e sobreposições de pintura, patente no lounge do Sofitel Lisbon Liberdade. A animação da noite vai estar a cargo do trio Teresa Macedo, DJ Jade Alvim e a participação especial de Frank Bechemilh.