O hotel preparou um serão especial para comemorar o Dia das Bruxas. Com música ao vivo, o jantar de Halloween que destaca sabores minhotos, é composto por buffet assistido de entradas, sopa, pratos de peixe e carne e seleção de sobremesas e fruta. No menu estão ainda incluídos os vinhos da casa, café e água.

Como muitos Bracarenses estão impossibilitados de viajar pelo país nesse fim de semana, a unidade hoteleira sugere, ainda, um programa completo, com estada e pequeno-almoço incluído, cocktail alusivo ao Halloween no Bar Bracara e o jantar temático, com música ao vivo.

Certificado pelo Selo “Clean & Safe” do Turismo de Portugal e pela certificação “Stay Safe With Meliá” do Bureau Veritas, o Hotel dispõe de 182 quartos, um Health Club, um jardim bar com zona social junto à piscina exterior, um Spa e oferta gastronómica

O buffet com estada no hotel orça os 74 euros por pessoa. No caso do buffet na noite de 31 de outubro, orça os 29 euros por pessoa.

As reservas podem ser efetuadas pelo tel. 253 144 000 ou melia.braga@meliaportugal.com