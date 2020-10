O Chef Kiko e Lourenço Ortigão juntam-se, em direto no Instagram do Lourenço Ortigão (@lourencoortigao), na quinta-feira, dia 4 de novembro às 19h00, e irão desafiar todos os amantes de cozinha, e quem quer aprender alguns truques de chef, a preparar o delicioso “Bacalhau da Super Mamãe” do Chef Kiko.

Saiba o que precisa para se juntar ao live cook show:

1 embalagem de Lombos de Bacalhau Pescanova

3 colheres de sopa de azeite

3 cebolas grandes laminadas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de farinha

2 chávenas e meia de chá de leite

2 gemas de ovo

Sal q.b.

3 colheres de sopa de queijo da ilha

1 colher de sopa de mostarda Dijon

200g batata palha

Prepare a sua bancada e junte-se a esta dupla para preparar uma das melhores receitas de bacalhau.