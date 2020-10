“Ressaca Brunch” promete curar indisposições de domingo em Lisboa e Porto

O novo menu “Ressaca Brunch” inclui um prato principal, um milkshake de morango ou chocolate e um café. Disponível entre as 12h30 e as 16h00 de domingo, o brunch combina com manhãs preguiçosas e sem pressas.

Nos pratos principais, é possível escolher entre massa Comforting, Mac and cheese de bolonhesa com bechamel e mistura de queijos, e a pizza Audacious, com molho de tomate, mix de queijos, ventricina e cebola confitada.

créditos: Maria Mattos

Nos restaurantes Guilty by Olivier (Avenida e Parque das Nações, em Lisboa, e Guilty Porto), há propostas criadas propositadamente para a ocasião, consoante os apetites e as dietas. Refira-se o Donut triple cheeseburger, feito com três hambúrgueres de 90 g, queijo cheddar, bacon e ovo estrelado, e da Salada tropical, uma mistura de alfaces, camarão, ovo cozido, ananás, nozes e molho tropical.

Brunch que se preze não pode deixar de servir panquecas: quatro unidades cozinhadas com mirtilo fazem-se acompanhar por bacon, ovos mexidos, manteiga, maple syrup e iogurte natural.

A refeição orça os 25 euros por pessoa.