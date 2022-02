O Poke House chegou ao norte do país e escolheu o ArrábidaShopping para fazer esta estreia. Desde 17 de fevereiro que é possível encontrar a maior cadeia de restaurantes de Poke em Portugal no Piso 2 do Centro Comercial.

Com um estilo californiano e sabores havaianos, o espaço de 42 metros quadrados, permite levar o menu para almoçar ou jantar, por exemplo, na renovada esplanada do ArrábidaShopping.

No Poke House, que tem como missão contribuir para o bem-estar de todos ao servir comida saborosa e genuína, os Poke Bowls são preparados diariamente por chefs com ingredientes de alta qualidade e molhos caseiros. Pode escolher entre os House Bowls, desde o Sunny Salmon ao Spicy Tuna, ou criar a sua própria receita.

Além das famosas bowls, o restaurante oferece açaí bowls, bowls de fruta, mochis, smoothies e tostas de abacate. Se já está com água na boca, pode consultar o meu completo online.