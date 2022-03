No decorrer da presente edição da Moda Lisboa, no Hub Criativo do Beato, um dos edifícios da Praça está exclusivamente aberto para o evento. Ali, entre 11 e 13 de março, os participantes contam com um menu especial para petiscar entre desfiles e animação. Não falta um bar com uma seleção de bebidas.

Edifício d´A Praça, onde são servidos os petiscos e vinhos no decorrer da Moda Lisboa.