A centésima loja da Tea Shop foi inaugurada em Lisboa

Contas feitas, a Tea Shop comercializa 130 variedades de chás frescos, além de blends e infusões de folhas.

A abertura da loja em Portugal, no Centro Comercial Vasco da Gama, concretiza a ambição de Per Sundmalm, fundador da Tea Shop que, em 2018, reiterou a sua vontade de alcançar o objetivo da centena de estabelecimentos em todo o mundo aquando do 30.º aniversário da marca.

De acordo com o empreendedor, “a primeira loja, uma antiga oficina de luvas, converteu-se rapidamente num ponto de encontro onde os clientes se reuniam para falar sobre o chá, prová-lo, cheirá-lo e aprender a prepará-lo”.

créditos: Tea Shop

O departamento de I&D da marca é responsável por uma área crucial ao desenvolvimento do negócio: pedir opiniões e ouvir os clientes, para no futuro poder concretizar os seus desejos com novos blends de chá. “Este processo de criação envolve um mínimo de seis meses de trabalho, com testes e investigações até se encontrar a combinação certa”, informa a equipa da Tea Shop.

As cem lojas da marca estão distribuídas por Espanha, Portugal, Brasil, Argentina, Itália e ainda uma loja online, comum aos diversos países.