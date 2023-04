Domingo de Páscoa ao som de Bossa Nova

A nova carta do brunch de primavera do restaurante Citrus Grill, no Lisbon Marriott Hotel, tem arranque a 19 de março. Aos fins de semana, entre as 12h e as 15h30, pode ainda contar com a dupla André Marques (violão) e Daniela Mendes (voz) num concerto intimista de Bossa Nova.

À mesa, pode contar com uma grande variedade de pães artesanais e iogurtes, frutas frescas laminadas, seleção de saladas, queijos e charcutarias nacionais e internacionais, estação ao vivo e de frios, pratos quentes e sobremesas, num menu preparado pelo chef executivo Dominic Smart. Tudo isto é acompanhado pela habitual welcome drink, desta feita, o cocktail de assinatura “Batida Tropical”.

Menção honrosa para as sobremesas, com mini pudim de pão e manteiga com cobertura de merengue, cheesecake de morango, bolo de cenoura com cobertura de queijo de limão, pêssego melba, panna cotta, pastel de nata com gelado, mille feuillet, salada de frutas, mousse de chocolate caseira com ginja, fonte de chocolate com frutas frescas e marshmallow, além da pastelaria francesa e dinamarquesa.

O preço do brunch é de 44€ por pessoa. As crianças até aos quatro anos não pagam e dos 5 aos aos 10 anos, têm 50% de desconto.

Páscoa para miúdos e graúdos se rumar a Sul

créditos: DR

No domingo, no recém remodelado restaurante Moscada, do hotel Hilton Vilamoura, pode contar com um buffet de brunch com opções temáticas. Servido entre as 13h e as 15h, são os sabores tradicionais portugueses as estrelas deste buffet, com opções criadas pelo chef André Simões.

O brunch apresenta uma seleção de saladas, das mais tradicionais, com vegetais da época, até opções mais criativas, que englobam frutos frescos e secos, cereais como o bulgur, edamame, queijo de cabra, atum fresco, espargos, cogumelos ou tofu. Há ainda uma seleção de salgados, charcutaria e queijos. Para começar a refeição é também possível provar uma sopa de abóbora com cominhos.

Quanto a pratos quentes, há medalhões de frango grelhado com piri-piri, e opções vegetarianas como gnocchis salteados com espinafres, tomate e castanhas e legumes da época assados. O destaque vai para o ex-líbris do restaurante, o bacalhau fresco assado com crosta de pão de milho e ervas aromáticas.

Pode ainda aproveitar uma estação de showcooking com diferentes tipos de ovos, a trincha com perna de borrego assada com molho de menta e o icónico leitão à moda da Bairrada.

Para terminar a refeição, a seleção de doces incluiu os típicos arroz-doce ou molotoff, passando pelos doces regionais como a tarte algarvia de amêndoa e a delícia de figo, amêndoa e alfarroba e terminando nos sabores tradicionais da Páscoa como o folar de amêndoas e o chocolate trabalhado. À prova estão ainda crème brûlée de limão, trança de doce de ovos, bolo de laranja e fruta variada.

O brunch está disponível para hóspedes e visitantes, por um valor de 50€ para adultos e de 25€ para crianças, entre os 6 e os 12 anos. As bebidas estão incluídas e passam por uma seleção de vinhos, sumos de frutas, águas aromatizadas, cafés e chás.

Para celebrar o espírito da Páscoa é possível encontrar em diferentes espaços do resort (nos restaurantes Moscada e Cilantro e 7 Seven Spa) três ovos Hilton com prémios para toda a família.

Para tornar o dia mais festivo, os mais pequenos vão desfrutar de uma surpresa, uma caça aos ovos, durante a manhã de domingo. A atividade é coordenada pelo Kids Club que está aberto de sexta-feira a domingo, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Brunch com assinatura de chef estrela Michelin, em Sintra

créditos: Divulgação

O domingo de Páscoa no Tivoli Palácio de Seteais também vai ser celebrado em formato brunch, com propostas gastronómicas desenhadas pela mão do conceituado chef Joachim Koerper.

Nas entradas, conte com uma seleção de queijos nacionais e internacionais, charcutaria portuguesa e espelho de fumados, bem como saladas ao estilo poke, de atum com abacate e arroz selvagem. Há ainda tártaro de beterraba fumada com laranja e a tradicional bola de carne. Pode acompanhar um cocktail de camarão e melão.

Numa mesa pascal não podem faltar pratos emblemáticos e aqui pode contar com cabrito assado no forno à padeiro, com batata, grelos e arroz ou com o tradicional bacalhau, que aqui é gratinado com espinafres. Se quiser fugir aos clássicos tem como opções salmão braseado com molho de açafrão, beef Wellington ou penne com legumes e molho de tomate, este último para aqueles que preferirem uma refeição vegetariana.

Da autoria da chef de pastelaria do hotel, Cíntia Koerper, o folar é rei nesta época, mas tem sugestões como brownie de noz, ovos recheados, mousse de chocolate e morango, mini bolo de cenoura e requeijão e panna cotta de baunilha.

O preço por pessoa deste brunch de Páscoa é de 115 euros, sem bebidas incluídas. As crianças entre os 4 e os 12 anos pagam 50% do valor.

Brunch em que as crianças são convidadas a mascarar-se

Esta é a proposta do Mama Shelter Lisboa: um convite para que todas as crianças irem mascaradas e preparadas para um dia diferente que incluiu um espetáculo organizado pela empresa Funtoche. As crianças são ainda convidadas a fazer as suas próprias decorações nos ovos de Páscoa e participar numa caça aos ovos de chocolate, com ajuda de algumas pistas, no pátio do restaurante.

É o chef Nuno Bandeira de Lima o responsável pela sugestão pascal, com destaque para o pudim Abade de Priscos, arroz-doce, mousse de chocolate com salame de chocolate e doces da época como ninhos de fios de ovos, folar de doce de ovos, bombons, ovos de chocolate e amêndoas de chocolate.

No que respeita aos salgados, além de carnes frias e queijos, as novidades são o creme de cherovia com maçã verde, cabrito e polvo.

O Brunch de Páscoa começa às 12h até às 16h. O valor é de 40€ para os adultos e 14€ para as crianças, entre os 5 e os 12 anos.

Inspiração francesa na mesa de Páscoa, em Lisboa

créditos: divulgação

O Matiz Lisboa, o Restaurante & Bar do hotel Sofitel Lisbon Liberdade, propõe um momento de brunch e um pequeno ovo para desfrutar em família.

O menu, pensado pelo chef Daniel Schlaipfer para a quadra pascal, começa com um welcome cocktail, bem como uma seleção de pão e viennoiserie para acompanhar as entradas, entre elas gambas cozidas, ostras e mexilhões ao vapor, ceviche de atum, salada de polvo, salgadinhos e saladas variados, uma seleção de presunto, chouriço de barrancos, paté en croûte ou foie gras, salmão marinado ou cozido e vários queijos.

Segue-se um creme de marisco para preparar o paladar para os pratos principais, que se dividem em bacalhau com broa, perna de borrego com batata à padeiro e legumes da estação, ou massa de cogumelos.

Para finalizar, há muitas sobremesas, desde doces conventuais, tarteletes de limão merengada, mil-folhas de baunilha e o tradicional folar da Páscoa e ovos de chocolate recheados.

O menu, disponível apenas no domingo de Páscoa, tem um custo de 65€ por pessoa, incluindo ainda uma seleção de vinhos, sumos de fruta e água ou café. As crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50%.

Durante a semana da Páscoa, o hotel apresenta também o seu ovo de chocolate, um meio ovo decorado com trufa, pistácio, amêndoa e com folha de ouro, chamado “Touch of Midas” (Toque de Midas), que pode ser adquirido por 8€ a unidade.

Ao longo de todo o momento gastronómico, os chefs do Matiz Lisboa vão fazer uma sessão de live cooking, onde é possível experimentar os ovos beneditinos, ameijoas à Bulhão Pato e o sashimi de atum do restaurante.

As reservas são obrigatórias e devem ser realizadas ligando para o número 213 228 350 ou através do e-mail: matiz.lisboa@sofitel.com.

No Porto, prepare o apetite para este brunch buffet

créditos: Lusa

Nada como partilhar conversas, risos e gargalhadas à volta da mesa. A pensar na data o hotel InterContinental Porto, no seu restaurante Astória, preparou um brunch especial onde não falta o tradicional cabrito assado, assim como ovos de chocolate e amêndoas coloridas. Mas os habituais ovos e panquecas também estão presentes para agradar miúdos e graúdos.

Conte ainda com estações como o Cantinho Regional, onde se destacam iguarias como presunto serrano, salpicão do cachaço e paio do lombo lusitano, pickles caseiros e focaccia de azeitona galega ou bola caseira de bacalhau, e o Cantinho do Marisco com recheio de sapateira ou ostras ao natural, entre outros.

O brunch de Páscoa está disponível para hóspedes do hotel e para visitantes de fora, entre as 12h30 e as 15h, pelo valor de 75€ por pessoa. As crianças não pagam até aos 5 anos e têm 50% de desconto entre os 6 e os 12 anos. Todas as reservas devem ser efetuadas através do 22 003 5600 ou icporto.reservations@ihg.com.

Brunch com insufláveis a pensar nos mais pequenos

O Family Brunch do Sheraton, em Lisboa, não só acontece no domingo de Páscoa, como terá um upgrade temático. Além dos monitores, o Sheratoon by Playbus, zona de diversões e insufláveis do Family Brunch, vai receber um convidado especial: o Coelho da Páscoa.

Será esta figura a guiar as crianças na Caça aos Ovinhos de Páscoa, uma atividade pensada para divertir os mais pequenos. As crianças têm ainda a oportunidade para brincar num novo insuflável temático, em honra do dia de Páscoa. O menu de brunch também conta com opções gastronómicas que celebram esta data.

O Easter Family Brunch no Domingo de Páscoa tem o preço de 55€ por pessoa, sendo que para crianças até aos 2 anos é grátis e dos 3 aos 12 anos têm 50% de desconto. O preço inclui águas e café e acesso ao Sheratoon by Playbus. O horário do Sheratoon estende-se entre as 10h30 e as 15h e o brunch entre as 12h30 às 15h, no restaurante Bistro.

Se preferir rumar ao Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, vais ser servido o já conhecido Eggspectation Brunch, com os pratos típicas da época, com foco nos preparados com ovos, que vão ter uma estação especial, e com a já tradicional caça aos ovos, para as crianças.

O brunch está disponíveis por 65€ por adulto. As crianças entre os 4 e 12 anos pagam apenas metade do valor e até aos 4 as refeições são gratuitas.

Brunch requintado num hotel que já foi um palácio

O hotel Palácio do Governador, localizado em Belém, celebra o Domingo de Páscoa um brunch no restaurante Ânfora, sob a supervisão da chef Vera Silva.

Nesta refeição pode encontrar uma seleção de bebidas, incluindo sumos de laranja e detox, limonada, chá gelado, café e uma seleção de chás. Os clientes podem ainda desfrutar de uma taça de espumante ou vinho branco, ou tinto da Herdade da Barrosinha Reserva.

A seleção de pão e pastelaria tem opções como pão alentejano, viennoiserie, mini pastéis de nata e panquecas com nozes e xarope de ácer. As tábuas de queijos e enchidos e o espelho de salmão fumado também fazem parte da carta. As saladas incluem opções como a salada grega e de queijo chèvre e morango, e os legumes grelhados e a salada caprese são complementados pelo molho pesto.

A seleção de pratos quentes é extensa, incluindo o aveludado de coentros, garoupa no forno, cordeiro lombo com especiarias, frango grelhado com limão, tortellini de ricota e espinafres, ovos compostos, bacon crocante, tomate assado, legumes salteados com ervas e batata corada. A pastelaria fina é a escolha perfeita para a sobremesa, com opções como o foral, bolo de cenoura, mini cake de chocolate, baba au rum, bolachas de coelho de chocolate, magnum de morango e mousse de chocolate. As sobremesas são complementadas com uma seleção de frutas da época.

Este brunch especial Domingo de Páscoa tem um custo de 70€ por pessoa. Para crianças tem o custo de 35€ por criança, entre os 3 e os 12 anos, e esta oferta é gratuita para crianças até aos 2 anos.

O brunch está disponível entre as 12h30 e as 14h ou entre as 14h e as 16h, sendo necessária reserva prévia (212 467 800 | palaciodogovernador@nauhotels.com) com o pagamento da totalidade da refeição. O depósito não é reembolsável em cancelamentos com menos de 7 dias (inclusive) de antecedência.