4 novas cartas de verão, de Norte a Sul do país

As novidades do restaurante Citrus, do Lisbon Marriott Hotel

O restaurante Citrus do Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa, tem desde final de abril uma nova carta elaborada pelo chef Dominic Smart, inspirada na cozinha tradicional portuguesa e mediterrânica, combinada com sabores e aromas de outras paragens.

No menu encontra pratos de carne e peixe, mariscos, legumes e frutos onde se destaca carpaccio de polvo, salada de bacalhau e grão-de-bico, amêijoas à Bulhão Pato, sopa rica do mar, tártaro de tomate (entradas entre 8€ e 14€), hambúrgueres Marriott, salada Caeser (especialidades do Marriott, entre 14€ a 23€).

Entre os pratos principais, pode escolher entre bife à portuguesa em molho de vinho tinto, frango da Guia grelhado com batatas fritas e legumes, arroz de marisco, filete de peixe galo com esparguete de courgette e arroz de tomate, bacalhau à Brás, lombinhos de porco preto ibérico em molho de vinho servido com migas de espargos, risotto de açafrão (prato principal, entre 19€ a 32€).

No menu infantil pode encontrar sopa de legumes, bife de frango grelhado com arroz ou batata frita, mini esparguete com molho de tomate e queijo parmesão, mini bitoque de novilho com ovo estrelado, arroz ou batata frita ou peixe frito com batatas fritas (pratos entre 7€ e 15€).

As novidades nas sobremesas incluem leite de creme, sericaia ou mousse de chocolate vegana (entre os 6 e os 14€).

O restaurante tem ainda uma privilegiada para o jardim tropical do hotel e está aberto de segunda a sexta-feira ao almoço (entre as 12h e as 15h) e ao jantar (entre as 19h30 e as 22h30).

Na Ericeira, o The Capsule celebra a chegada do verão com novo menu e novos horários

créditos: Francisco Nogueira

Desde meados de abril que o The Capsule Cafe passou a abrir portas ao jantar todas as sextas-feiras, sábados e domingos, das 19h00 às 22h00 e assim vai manter o horário durante todo o verão.

Neste novo menu o objetivo é trazer à mesa o sabor e frescura do mar e da terra, combinando-os com as técnicas criativas do chef e equipa, que nos leva numa viagem gastronómica de sabores e texturas.

As reservas funcionam com dois horários, entre as 19h00 e as 20h30, e as criações de verão propostas pelo chef Alex Horbenko e sua equipa compõe um menu de degustação de seis momentos com um preço por pessoa de 50€, sem pairing de vinhos.

O peixe cozido ao vapor com tamari de castanhas, amazake de citrinos, com puré de couve é um dos pratos principais deste menu. Nas entradas, um tartare de carne de vaca, com cheese cake de queijo de cura, com mousse de queijo de textura amanteigado e o chawanmushi de amêndoa (prato típico no Japão, que consiste, num creme de ovos), são as grandes novidades.

O restaurante está aberto de terça-feira a domingo das 10h00 às 16h00 e das 19h00 às 22h00, com o novo menu de degustação.

Novo menu no Centro de Visitas da Poças, em Vila Nova de Gaia

Mais a Norte, no Centro de Visitas da Poças, em Vila Nova de Gaia, há várias novidades. Para além da nova programação de provas e workshops, o centro tem uma carta de petiscos renovada, com a assinatura do chef Pedro Braga, do restaurante Mito.

Uma das propostas da Poças passa pela recuperação da tradição do sável fumado, como o SAPO Lifestyle já escreveu, por tempo limitado, blinis, sável, creme fraiche, limão e caviar de alga (12€) foi um doa pratos que podiam ser provados (quando termina a época, o sável é substituído por salmão fumado).

Centro de Visitas Vila Nova de Gaia créditos: ©2022 Joao Ferrand / JFF

A carta tem outras iguarias para harmonizar com vinhos do Douro e Porto, como o carpaccio de courgette, hortelã, pinhões, queijo São Miguel 9 meses de cura e limão (7€), tosta de cogumelos salteados com queijo São Miguel 9 meses de cura (14€), terrina de rabo de boi corada, molho romesco, pimentos e rúcula (14€), e uma tarte de chocolate com caramelo salgado e creme fraiche (5,5€).

Para estas propostas gastronómicas, a Poças apresenta sugestões de harmonização com vinho a copo entre os 3,50€ e os 6€.

Às provas regulares de enoturismo do produtor de vinhos do Douro e do Porto, promovidas todo o ano, nestes meses há ainda provas especiais e workshops. O próximo evento acontece a 17 de junho, uma prova mais doce, com Leonor de Sousa Bastos. Nesta prova, os vinhos Poças irão harmonizar criteriosamente com cada uma das criações de pastelaria de Leonor.

Todas as provas são limitadas à lotação de 20 lugares, e realizam-se pelas 17h. O valor por pessoa de cada prova será entre 30€ e 50€, e a inscrição pode ser feita online na Agenda do site da Poças.

A temporada de verão começa a chegar ao Algarve com a reabertura do My.Al.Mar

Com a chegada do bom tempo, o My.Al.Mar, restaurante do resort Hilton Vilamoura na Praia da Falésia, volta a ser uma hipótese para passar um dia à beira-mar.

O restaurante apresenta várias opções, das mais leves às mais elaboradas, vegan e mais saudáveis. O menu é assinado pelo chef André Simões e apresenta possibilidades para toda a família.

Tapas de bacalhau à Brás (14€) ou as internacionais batatas fritas com parmesão ralado e aroma de trufa (9€), são opções de entrada. Para gostos mais irreverentes há poke bowl de camarão (20€), com arroz, camarão, couve roxa, abacate, edamame, cogumelos, espargos, pepino, tomate cherry, coco desidratado e wakame, ou sandes de salmão fumado em bolo do caco tradicional (18€), com salmão fumado, mousse de abacate, ovo cozido, pepino, tomate e rúcula.

créditos: Ricardo Bernardo

Nas saladas, a quinoa ganha protagonismo em opções como na salada vegan (18€), salada de lombo de novilho (23€) ou salada de salmão grelhado (21€). Há ainda a salada My.Al.Mar (18,50€), com frango grelhado, camarão, espargos, pêssego, queijo fumado, nozes, alface e vinagrete de mel.

As pizzas e os hambúrgueres também fazem parte da carta, com destaque para o hambúrguer My.Al.Mar (19€), com black angus, ovo estrelado, bacon, queijo cheddar, cornijons, salada coleslaw, alface, tomate e cebola. Para os mais novos, o restaurante disponibiliza um menu para crianças.

Para terminar a refeição o My.Al.Mar tem sabores doces que vão do brownie de avelã com natas frescas (7,50€) ao pudim de chia com manga e maracujá (7€), uma opção vegan, passando pela salada de fruta (6€).

Há ainda destaque para os cocktails de assinatura, como o mojito exótico (13€), com lima, hortelã, manga e maracujá, e o haiti frozen (13€), com manga, morango e lima, para além dos clássicos. O restaurante funciona todos os dias da semana, entre as 9h e as 17h30.