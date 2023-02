3 vinhos perfeitos para acompanhar a sobremesa

Um vinho Madeira com assinatura de restaurante

O restaurante JNcQUOI em parceria com a Cossart Gordon & Co, produtor histórico do vinho Madeira, acabam de lançar o JNcQUOI Vinho Madeira (PVP: 135€), um trabalho conjunto de Ricardo Morais, Wine Director do restaurante e o enólogo Francisco Albuquerque.

Fruto da colheita de 2008 e engarrafado em setembro de 2022, este vinho produzido com a casta Bual e um teor alcoólico de 19% vem de uma barrica única de 244 litros, resultando em 138 garrafas Magnum, para serviço a copo no restaurante, e 48 garrafas de 75cl para venda na garrafeira do DeliBar JNcQUOI Avenida.

JNcQUOI Vinho Madeira créditos: Divulgação

Este vinho tem capacidade de guarda e harmoniza com uma vasta diversidade de pratos e sobremesas. O também está disponível nos restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia a copo (17€).

Este lançamento vem no seguimento de outros como o JNcQUOI Branco e Tinto (Douro) e do JNcQUOI Grand Branco e Tinto (Douro), lançados em 2021.

Um vinho do Porto que é uma celebração de 400 anos de história

Mais de 25 castas diferentes como Rufete, Tinta Amarela, Donzelinho Tinto, Tinta Francisca, Sousão, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Touriga Nacional estão na origem do Van Zellers & Co. Porto Vintage 2020 (PVP: 115€). Trata-se de uma edição especial assinala os 400 anos do legado da família no Douro, a mais antiga a produzir vinho do Porto, sem interrupções.

Van Zellers & Co. Porto Vintage 2020 créditos: Divulgação

Este vintage de 2020 nasce num ano simbólico para a família, que produz vinho desde 1640. Mas este foi também uma ano exigente uma vez que as temperaturas altas que se sentiram nos meses de verão aliada à escassez de água fizeram dele um ano vitícola quente e seco, e consequentemente com uma vindima difícil.

Vinho com aromas densos a frutos vermelhos, intenso no sabor e com um final longo. Pelas suas características tem boa capacidade de guarda.

Um vinho tinto que é doce

Pôpa Vinho Doce tinto 2019 créditos: Divulgação

Este vinho não é um novo lançamento, mas é uma nova colheita. O Pôpa Vinho Doce tinto 2019 (PVP: 14,90€), é um tinto especial. Feito à semelhança do vinho do Porto, mas com a fermentação a ser interrompida a frio e sem adição de aguardente, é um tinto jovem, com baixo teor alcoólico (9,5% vol.) e o resultado de um blend de mais de 20 castas, com predominância da Tinta Barroca, da região de Adorigo, Tabuaço.

Pode ser bebido a solo ou a acompanhar uma sobremesa, mas também fica bem como aperitivo ou entrada. Uma nota: deve ser servido frio.