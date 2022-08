A promoção do contacto direto com os produtores e o território é o mote para diferentes programas destinados aos consumidores de vinho verde interessados em conhecer os vários perfis de vinhos da Região: Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), PROVAM (Monção), Quinta de Tamariz (Barcelos), Quinta de Soalheiro (Melgaço), Quinta da Lixa (Lixa), Quinta de Lourosa (Lousada), Adega de Monção (Monção), Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima), Quinta de Santa Teresa (Baião), Quinta da Raza (Celorico de Basto) e Quinta das Arcas (Sobrado) são os pontos de visita disponíveis em cinco itinerários preparados pela CVRVV, com partida das cidades de Braga e do Porto em autocarro, mediante inscrição prévia no site,onde pode saber mais detalhes e o preço.

O programa acontece a 3 de setembro, entre as 10h e as 19h.

A Rota dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos no Noroeste de Portugal, nos quais o Vinho Verde serve de mote para partir à descoberta de quintas, adegas, restaurantes, unidades de alojamento e empresas de animação turística, que oferecem diversas propostas de atividades e itinerários, proporcionando experiências culturais associadas à temática do vinho. A Rota dos Vinhos Verdes, para além de coordenar as ações propostas pelos operadores, apresenta um plano de ações anual, do qual fazem parte as caminhadas pelo território, provas e circuitos temáticos e uma abordagem pedagógica sobre a Região dos Vinhos Verdes.