É no Jardim Portas do Sol que o Chefs on Fire arriba a Santarém em mais uma celebração gastronómica, desta vez com uma veia ribatejana. Durante os três dias da iniciativa passarão por ali seis bandas para enriquecer o festival gastronómico e acompanhar os talentos da cozinha que, claro, estarão junto às grelhas.

O cartaz conta com nomes como Filipe Manhita, do Fortaleza do Guincho, Alexandre Silva do Loco e Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, todos eles a trabalhar em restaurantes com estrelas Michelin.

Em Santarém, é Rodrigo Castelo o embaixador do evento, não só por esta ser a sua terra natal, mas também por ter sido a cidade onde abriu o seu primeiro restaurante, em 2013, Taberna Ó Balcão, ainda sem prever o sucesso que se avizinhava. Atualmente, já sem o ‘Taberna’ no nome, o Ó Balcão é um projeto que em 2024 conquistou uma estrela Verde, uma estrela Michelin, um Garfo de Ouro e ainda foi distinguido com o Prémio Sustentabilidade.

Os pop-ups de Chefs on Fire voltam a percorrer o país para dar a conhecer a riqueza do legado português na cozinha e contarão com dois turnos, almoço e jantar, para oferecer aos participantes a oportunidade de desfrutar um momento gastronómico em duas alturas diferentes do dia.

Em cada um destes eventos estarão quatro chefs por dia, 12 no total, e os bilhetes dividem-se por turnos, um ao almoço e outro ao jantar. O preço é de 40€ e estão incluídas quatro doses, entre elas pratos de carne, peixe, vegetariano e sobremesa. Para as crianças dos seis aos 12 anos, o bilhete Kids tem um valor de 20€ (onde apenas está incluída a entrada no evento).

Criado em 2018, o Chefs on Fire reúne chefs nacionais e internacionais, convidando-os a cozinhar apenas com fogo, fumo e lenha, durante 48 horas, à volta de um firepit de 90 metros quadrados.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.