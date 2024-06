Atelier de pastelaria Sweet Soul muda de casa com novos desafios e alma inovadora

O apelo aos sentidos está por todo o lado no novo atelier Sweet Soul. Habita nesta pastelaria de autor junto ao mar de Matosinhos, em Leça da Palmeira, uma emotividade criativa que não dispensa a técnica. Os livros e o estudo, a ciência e a tecnologia fazem parte do dia a dia de Joana Quinta, a chef pasteleira que fundou a Sweet Soul, já lá vão 13 anos.

A mudança para um espaço maior impunha-se. O atelier de pastelaria que Joana Quinta abriu em janeiro 2012, também em Leça da Palmeira, fidelizou apreciadores, mas o espaço era exíguo.

“Quanto iniciei a Sweet Soul, há uma década, não era comum desfrutar-se de um semifrio de qualidade em Portugal. Na Sweet Soul só trabalhamos com matérias-primas de origem, não utilizamos sucedâneos e todas as componentes que são a essência do nosso produto, são por nós produzidas”, recorda Joana Quinta.

O novo espaço (Rua Direita, n.º75, em Leça da Palmeira) reforça o sonho de Joana. Fiel ao conceito inicial, é no misturar de sabores com originalidade e na criação de texturas complexas que a chef pasteleira se diferencia.

Aumentar a capacidade produtiva do atelier e alargar a sua exposição a nichos de mercado, particulares e profissionais, assim como reforçar as estratégias de sustentabilidade que a Sweet Soul tem vindo a dinamizar, são outras mais-valias que o novo espaço traz ao projeto Sweet Soul.

Anabela Trindade

O investimento realizado contribui igualmente para o desenvolvimento de soluções de pastelaria mais saudáveis e funcionais, através da redução de açucares e gorduras e da incorporação de bioingredientes, menos calóricos e mais saudáveis.

“Aventurar-me no mundo da pastelaria de atelier tem sido um desafio rigoroso. Este nível de pastelaria exige um forte investimento e desafia-nos a criar no público, potencial consumidor, o desejo de apreciar, valorizar e aderir a este conceito de pastelaria, seja doce ou salgada”, conclui Joana Quinta.

Dedicada à pastelaria desde 2006, Joana Quinta trabalha por encomenda, criando soluções personalizadas para particulares e restauração. A sua carteira de clientes inclui chefs e prestadores de serviços de catering.

O portefólio da Sweet Soul integra coleções de pastelaria para as principais datas festivas do ano, bolos de casamento, de aniversário e para outras datas comemorativas particulares, sobremesas e doces para merendar, pastelaria salgada (empadas, lasanhas, bolas, focaccias), bem como pastelaria mini diversificada: macarons, financiers, madalenas, trufas, biscoitos e bolachas.

Anabela Trindade

A opção de Joana Quinta pela pastelaria veio logo depois da licenciatura em Produção Alimentar, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Depois do curso, a chef passou por projetos em Barcelona (Dolç, do reconhecido pasteleiro Yann Duytsche e Academia de Chocolate Callebault) e Paris ( escola superior de pastelaria Ferrandi), bem como hotéis (Meridien e Sheraton) e marcas portuguesas (Arcádia).

Em 2011, decide regressar ao seu lugar de sempre, a sua terra Natal, Leça da Palmeira, e lança o projeto próprio de pastelaria por encomenda, a Sweet Soul.

O conhecimento da ciência culinária e a pesquisa importam para a criatividade da chef. Christophe Adam, Pierre Hermé, Philippe Conticini. ou Daniel Alvarez, por causa das massas. Em cada autor capta o que lhe importa de conhecimento e outro tanto de inspiração. A estas referências francesas acrescem as escolhas de mestres espanhóis: Paco Torreblanca, Ramon Morato, Oriol Balanguer.

Na estante, ainda a portuguesa Maria de Lourdes Modesto. “Uso muito o seu livro de cozinha tradicional”, conta. Sem preconceitos ou elitismos, a pastelaria sofisticada e inovadora de Joana Quinta é também feita de valores culturais.