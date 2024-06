No que toca ao Concurso Vinhos do Tejo 2024, que este ano contou com cerca de 50 jurados a avaliar 216 amostras, o destaque maior, com distinção de Excelência, foi para o Enóloga branco 2022, tendo o prémio ficado em casa, na ODE Winery; e para o Falcoaria tinto 2021, do produtor Casal Branco, em Almeirim. À semelhança do ano passado, a CVR Tejo quis premiar o melhor varietal de Fernão Pires, entregue ao Reserva das Pedras Fernão Pires branco 2018, da Quinta da Alorna. Do mesmo modo que prestigiou a casta rainha branca, fê-lo, em estreia, com a tinta, tendo o Casa da Atela Castelão Vinhas Velhas tinto 2021, da Quinta da Atela, sido o eleito como o melhor 100% castelão em prova. Os holofotes acenderem-se para fazer brilhar cinco vinhos com Grande Ouro – o Senhora Companhia Vinho Novo tinto 2023 (Companhia das Lezírias), o Dona Anca Grande Reserva tinto 2020 (Anca Martins), o Bridão Late Harvest branco 2022 (Adega do Cartaxo) e o Varandas Licoroso branco 2010 (Adega de Almeirim) –, 27 Ouro e 39 Pratas.

Dos vinhos às pessoas e empresas, foram atribuídos os Prémios Vinhos do Tejo. Pedro Gil Franco foi eleito o Enólogo do Ano, distinção que celebra a técnica, mas também paixão, dedicação e magia na arte de transformar uvas em vinhos, num portefólio amplo e eclético.

Manuel Azoia Gabirra, Presidente da Adega de Almeirim, recebeu das mãos de Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara da mesma terra, o Prémio Carreira, pela sua dedicação ao vinho.

Para a Adega de Almeirim vai ainda o prémio na categoria Dinamismo, ao destacar-se como a empresa que mais cresceu no ano de 2023.

A Quinta do Casal Monteiro foi eleita como Empresa Excelência, uma distinção que celebra a inovação e o compromisso contínuo com a qualidade.

Bienalmente, realiza-se o Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, com o anúncio e entrega de prémios a acontecer durante a Gala. Este ano, estiveram 63 restaurantes a concurso, 29 dos quais em estreia. O Desarma, restaurante madeirense do Hotel The Views Baía, destacou-se deliberadamente, tendo sido o grande vencedor da noite, ao arrecadar diploma de Grande Ouro e uma distinção em dose tripla: O Melhor Restaurante, Melhor Cozinha de Autor e Melhor Harmonização. Eleito na categoria de Melhor Tradicional, o À Terra, do Octant Vila Monte Hotel, em Moncarapacho, Olhão; e, como Melhor Internacional, o restaurante scalabitano de nome Amassa. O Tum Tum, em Torres Novas, passa a ser o detentor da Melhor Casa de Petiscos, sendo que a Melhor Carta de Vinhos também foi para Torres, mas Vedras, com o Roots a ser o eleito. Todos os citados receberem diploma de Grande Ouro. O Landeira, em Tomar, recebeu Ouro, mas fez um ex-aequo com o Desarma na categoria de Melhor Harmonização.

O evento é organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, conjuntamente com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo.