O lote de Alvarinho (70%) e Avesso (30%), castas fermentadas em separado e posteriormente loteadas e envelhecidas em barrica dão corpo ao Nativo Reserva Branco 2020, um vinho da sub-região de Amarante que arrecadou os prémios "Melhor Vinho UVVA 2024", "Melhor Branco UVVA 2024" e "Melhor Amarante - Prémios António Lago Sequeira".

Casa de Oleiros Bruto Espumante 2018, produzido por Manuel Nunes Costa Camizão, foi eleito "Melhor Espumante UVVA 2024"; QdP Vinhão 2023, produzido pela Soc. Agr. Quinta do Peso, conquistou a distinção de "Melhor Tinto UVVA 2024"; e o Gula Escolha 2023, da autoria de António Líria - Gula Wines, arrecadou a distinção "Melhor Rosé UVVA 2024".

Nesta edição estiveram em competição um total de 85 vinhos (espumantes, brancos, rosés e tintos), representativos dos produtores presentes no evento UVVA - Universo Vinho Verde Amarante, que foram provados e avaliados, em prova cega, por um júri constituído por provadores da “Revista de Vinhos” e convidados, sommeliers de restaurantes do distrito do Porto e representantes da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

Esta foi a terceira edição dos Prémios UVVA, no âmbito do evento homónimo promovido pela autarquia de Amarante, que conheceu no fim de semana a sétima realização, com produção Essência do Vinho

Criado em 2016, o UVVA é um evento vínico na região de Amarante que promove o vinho verde como produto estratégico de desenvolvimento local e de promoção turística. Promovido pelo Município de Amarante, o UVVA é organizado pela Essência Company e tem como parceiros a Associação de Turismo do Porto e Norte, a Dolmen – Desenvolvimento Local e Regional, e o Círculo António do Lago Cerqueira.