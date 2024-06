Fernão Pires é a casta branca mais plantada em Portugal, tendo no Tejo a sua maior expressividade: 4.000 hectares de vinha. É assim a casta rainha desta região e dos Vinhos do Tejo. Este foi motivo para que a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) tivesse decidido atribuir-lhe um dia específico, a fim de ser celebrada cá dentro e fora de portas. Assim sendo, desde 2023, o dia 20 de junho é, oficialmente, a data eleita.

Sendo ainda recente, vale a pena recordar que “a escolha da data poderia ter por base vários fatores, sendo que neste caso pesou o facto de ser o dia do município de Almeirim, concelho onde está plantada a maior mancha – não contígua e propriedade de vários agentes económicos – de Fernão Pires da região do Tejo: 30% de um total de cerca de 4000 hectares de vinha desta casta”, afirmou Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, em 2023.

Desta feita, a celebração faz-se com três atividades, numa réplica do que foi feito no ano.

“Portas Abertas” com Fernão Pires do Tejo à prova

Com vinhos de Fernão Pires em estreme, são vários os produtores de Vinhos do Tejo que, de norte a sul, este a oeste da região, vão ter as suas adegas de portas abertas, para receber enófilos e curiosos, promovendo assim a descoberta da casta, da vinha ao vinho. Com um horário de manhã, às 12h00, e outro de tarde, às 15h00, o convite é para uma visita e prova gratuitas. A lista de produtores vai estar disponível aqui (em atualização até lá).

Desconto de 10% em Fernão Pires do Tejo nas lojas da Rota

A loja da Rota dos Vinhos do Tejo (Rua de Coruche, 85, em Almeirim) vai estar aberta das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Também no seu espaço online a loja vai destacar os monovarietais de Fernão Pires que, durante um mês (20 de junho a 19 de julho), vão estar à venda com um desconto de 10%. Para mais informações, usar os contactos 243 157 137, 919 598 359 ou rota@vinhosdotejo.pt.

Happy Hour de Fernão Pires do Tejo nas Festas da Cidade de Almeirim

Entre as 18h00 e as 21h00, quem rumar ao Jardim da Biblioteca de Almeirim – núcleo principal da festa do município e onde há tasquinhas – vai poder provar algumas referências de monocastas de Fernão Pires do Tejo, numa oferta cada vez mais eclética, com opções em frisante, pet nat, espumante, vinho branco, curtimenta, colheita tardia e abafado.