Recém-reaberto, o espaço foi concebido para proporcionar um ambiente descontraído e convidativo. O Horta é uma boa opção para reunir tanto a família como os amigos mas também para almoços formais em que se procura fugir da confusão e se quer tradição.

A decoração rústica e elegante, acompanhada do aroma da típica gastronomia tradicional portuguesa, cria um cenário que faz com que cada visita seja memorável.

Horário: De terça a quinta-feira, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h00. Sexta-feira e sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30. Domingo, das 12h30 às 15h00. Reservas: comercial@pateoalfacinha.com |213 642 171 Morada: Rua do Guarda-Jóias 44, 1300-294 Lisboa

A cozinha, liderada pelo Chef Humberto Santos, Chef Executivo da Casa do Marquês, é bairro, beco, quelha, largo e esquina de sabores entre o passado e o presente, com o aroma típico de Lisboa.

Para começar, da carta destacam-se a Trilogia de Saladas do Chef e os petiscos para partilhar, como as Cascas de Batata com Maionese de Manjericão, a Tábua de Queijos e Enchidos, Choco Frito, Ameijoas à Bulhão Pato e, ainda, o tão típico Chouriço de Porco Preto Assado.

Nas sopas, para refrescar, vem o Gaspacho à Alentejana, ‘devagarinho’ e com legumes da horta, ou, para aquecer a alma à noite, o típico Caldo Verde com Chouriço.

Do tacho vêm os saborosos arrozes: Risotto de Cogumelos Shitake, Arroz Negro de Lula e Camarão e Arroz de Peixe e Camarão. Da grelha para a mesa vêm os clássicos: Peixe Fresco; Costeletão dos Açores; Espetadas de Vitela Branca, de Cachaço de Porco Preto ou, ainda, de Perninhas de Frango; e o clássico Camarão Tigre Grelhado.

Para terminar a refeição, destacam-se os tradicionais Arroz Doce e Leite Creme; Fondant de Caramelo; Mousse de Chocolate; e Pudim Abade de Priscos. Nesta carta de sobremesas ainda se pode saborear os caseiros, exclusivos e deliciosos Gelados Casa do Marquês: chocolate, baunilha, morango, ananás com manjericão e torta de Azeitão.

E porque não é só a comida que encanta, este restaurante tem uma vista panorâmica sobre o Tejo, que transforma cada refeição numa ocasião especial.

Esta poderá ser a magia do Horta, onde cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única, sendo o local ideal para partilhar momentos, criar memórias e celebrar a vida através dos sabores autênticos de Portugal.